Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили сине-желтыми цветами в честь Украины (фото)

Самый высокий небоскреб Бурдж-Халиф, который находится в Дубае, ОАЭ, подсветили цветами украинского государственного флага – сине-желтыми. Таким образом в ОАЭ выразили знак уважения к украинской делегации.

Фотографией башни Бурдж-Халиф с сине-желтой подсветкой поделились на своих страницах в Facebook президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

В понедельник вечером, 15 февраля, завершился официальный визит украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты. Официальные переговоры прошли успешно и в знак уважения к украинским гостям самую высокую башню Бурдж-Халиф подсветили цветами украинского флага.

Фото башни сначала разместил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, а потом и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Дубай сегодня вечером. Завершены официальные переговоры Украины и ОАЭ. Знак уважения Украине со стороны властей Эмиратов", - так прокомментировал министр снимок.

Скриншот публикации

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