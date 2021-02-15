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Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили сине-желтыми цветами в честь Украины (фото)

Новина українською → Дубай, Понедельник 15 февраля 2021 21:15
Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили сине-желтыми цветами в честь Украины (фото) Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили цветами украинского флага (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Самый высокий небоскреб Бурдж-Халиф, который находится в Дубае, ОАЭ, подсветили цветами украинского государственного флага – сине-желтыми. Таким образом в ОАЭ выразили знак уважения к украинской делегации.

Фотографией башни Бурдж-Халиф с сине-желтой подсветкой поделились на своих страницах в Facebook президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

В понедельник вечером, 15 февраля, завершился официальный визит украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты. Официальные переговоры прошли успешно и в знак уважения к украинским гостям самую высокую башню Бурдж-Халиф подсветили цветами украинского флага.

Фото башни сначала разместил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, а потом и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили сине-желтыми цветами в честь Украины (фото)

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Дубай сегодня вечером. Завершены официальные переговоры Украины и ОАЭ. Знак уважения Украине со стороны властей Эмиратов", - так прокомментировал министр снимок.

Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили сине-желтыми цветами в честь Украины (фото)

Скриншот публикации

Пользователи социальной сети отреагировали на фотографии. Они написали множество комментариев под снимками.

  • Приятно видеть украинский флаг на таком сооружении. Все будет Украина.
  • Вот бы и в Украине построить что-то такое. И на этом тоже включать флаги других стран.
  • Очень и очень круто!
  • Это почет к нашей стране

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал ряд двухсторонних документов.

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