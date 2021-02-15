Найвищий хмарочос у Дубаї підсвітили синьо-жовтими кольорами на честь України (фото)
Найвищий хмарочос Бурдж-Халіф, який знаходиться в Дубаї, ОАЕ, підсвітили кольорами українського державного прапора – синьо-жовтими. Таким чином в ОАЕ висловили знак поваги до української делегації.
Фотографією вежі Бурдж-Халіф з синьо-жовтим підсвічуванням поділилися на своїх сторінках у Facebook президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
У понеділок ввечері, 15 лютого, завершився офіційний візит української делегації в Об'єднані Арабські Емірати. Офіційні переговори пройшли успішно і в знак поваги до українських гостей найвищу вежу Бурдж-Халіф підсвітили кольорами українського прапора.
Фото вежі спочатку розмістив на своїй сторінці в Facebook президент України Володимир Зеленський, а потім і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Фото: facebook.com/zelenskiy95
"Дубай сьогодні ввечері. Завершено офіційні переговори України та ОАЕ. Знак пошани Україні з боку влади Еміратів", - так прокоментував міністр знімок.
Скріншот публікації
Користувачі соціальної мережі відреагували на фотографії. Вони написали безліч коментарів під знімками.
- Приємно бачити український прапор на такій споруді. Все буде Україна.
- От би й в Україні побудувати щось таке. І на цьому теж включати прапори інших країн.
- Дуже і дуже круто!
- Це шана до нашої країни
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що президент Володимир Зеленський в ході візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав ряд двосторонніх документів.