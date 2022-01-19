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Рецепт настоящего немецкого картофельного салата к мясу: просто, быстро, вкусно!

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Среда 19 января 2022 13:55
Рецепт настоящего немецкого картофельного салата к мясу: просто, быстро, вкусно! Коллаж РБК-Украина: картофельный салат к мясу по немецкому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Картофель - один из лучших гарниров к мясным блюдам. Украинцы часто отдают предпочтение пюрешке, а вот немцы любят подавать овощ в виде салата. И неудивительно, ведь они очень уважают этот овощ: по статистике, каждый немец потребляет 70 кг картофеля в год.

Об этом пишет Telegram-канал SHUBA FOOD.

Ингредиенты для салата:

  • Картофель - 6 шт.
  • Огурцы соленые - 3 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Оливковое масло - 50 мл
  • Дижонская горчица - 10 г
  • Уксус - 20 мл
  • Петрушка - 5 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Рецепт настоящего немецкого картофельного салата к мясу: просто, быстро, вкусно!

Фото: Так будет выглядеть наш салат

Пошаговое приготовление

Картофель почистите, помойте и сварите до готовности. Пока варится картофель, нарежьте огурцы. Лук почистите и нарежьте кубиками. Петрушку помойте, обсушите и измельчите.

Сваренный картофель порежьте крупными кусочками, высыпьте в миску, добавьте оливковое масло, уксус, петрушку и перемешайте. Через несколько минут положите нарезанные огурцы, лук и горчицу. Посолите, поперчите и осторожно перемешайте.

Картофельный салат насыпьте в салатник и украсьте петрушкой. Его можно подавать теплым или холодным. Если вам по нраву второй вариант, тогда поставьте его в холодильник на 30 минут.

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