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Самый теплый день весны: синоптики порадовали прогнозом погоды

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 06:35
Самый теплый день весны: синоптики порадовали прогнозом погоды
Погода в Украине 24 апреля принесет потепление (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в среду будет максимально комфортной

Погода в Украине в среду, 24 апреля, будет чрезвычайно теплой и комфортной. Сегодня практически самый теплый день за всю весну - почти на всей территории страны ожидается ясное небо и сияющее солнце, сообщает Украинский гидрометцентр.

Облачно будет лишь на Закарпатье - здесь ожидается небольшой дождь. Также в западных областях возможен сильный порывистый ветер, местами до 15-20 метров за секунду.

На остальной территории ветер будет умеренным - от 5 до 10 метров за секунду.

Днем воздух прогреется до +18... +22 градусов. Однако кое-где в западной части Украины и на Юге будет прохладнее - от +15 до +19 выше нуля.

В Киеве сегодня тепло и солнечно - от +20 до +22 градусов, осадки не предвидятся, ветер умеренный.

Самый теплый день весны: синоптики порадовали прогнозом погоды

Погода в Украине 24 апреля принесет потепление (фото: facebook.com/ukrgmc.official/)

Народные погодные приметы 24 апреля говорят о следующем:

  • Утром небо красное - будет всю весну дождливо и ветрено.
  • Если из небольших тучек образуются большие облака и соединяются друг с другом - жди сильного ливня.
  • Зацвела ива - жди потепления.

Самый теплый день весны: синоптики порадовали прогнозом погоды

Погода в Украине 24 апреля принесет потепление (фото: pixabay.com)

Ранее синоптик Наталка Диденко дала не слишком утешительный прогноз для украинцев на Пасху. В некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий.

К слову, народный синоптик Леонид Горбань также сообщил, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Напомним, украинцев предупредили о сильных магнитных бурях в конце апреля. Специалисты рекомендуют в эти дни не ввязываться в конфликты и отложить все важные дела и решение вопросов.

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