Самый строгий запрет на Покров Пресвятой Богородицы: будет целый год несчастий

Покров Пресвятой Богородицы - очень важный праздник, в который важно придерживаться правил
Покров Пресвятой Богородицы 14 октября связан с легендой о покровительстве Божьей Матери, которая спасла Константинополь от захватчиков-варваров, накрыв верующих своим омофором (покровом, головным убором). В народе этот день знаменует конец осени и начало зимы, заканчивается последняя подготовка к холодному сезону. Девушки принимают сватов, начинается сезон свадеб.
Но есть в этот день, как в важный религиозный праздник, ряд строгих запретов. Каких именно - узнайте из нашей статьи.
Напоследок отметим, что в этот день нельзя грустить. Считается, чем веселее ты проведешь праздник, тем счастливее будет следующий год.
Ранее мы писали про самую сильную молитву в день Покрова Пресвятой Богородицы, которая поможет исполнить заветные желания.
Также сообщалось, что нужно обязательно сделать 14 октября, чтобы в доме был достаток, а в семье счастье.