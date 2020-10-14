Самый строгий запрет на Покров Пресвятой Богородицы: будет целый год несчастий

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября связан с легендой о покровительстве Божьей Матери, которая спасла Константинополь от захватчиков-варваров, накрыв верующих своим омофором (покровом, головным убором). В народе этот день знаменует конец осени и начало зимы, заканчивается последняя подготовка к холодному сезону. Девушки принимают сватов, начинается сезон свадеб.

Но есть в этот день, как в важный религиозный праздник, ряд строгих запретов. Каких именно - узнайте из нашей статьи.

Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Нельзя отказывать в гостеприимстве. Чем более радушный прием гостям вы окажете, тем больше достатка будет в доме, если откажете - будет целый год несчастий.

Нельзя работать по дому и хозяйству - стирать, убирать, копать, заниматься ремонтом, строительством. Даже готовить что-то серьезное в этот день запрещается.

Строгий запрет этого дня касается также ругани, сквернословия, зависти и пожелания плохого людям.

И хотя праздник веселый и шумный, употреблять спиртное и переедать нельзя. Также запрещено одалживать деньги и просить взаймы.

Нельзя отказывать в этот день сватам. По поверью к девушке, которая отказалась 14 октября, еще три года не придут свататься.

В этот день лучше не мыться и не стричь ногти, нужно сделать это заранее.

Напоследок отметим, что в этот день нельзя грустить. Считается, чем веселее ты проведешь праздник, тем счастливее будет следующий год.

Ранее мы писали про самую сильную молитву в день Покрова Пресвятой Богородицы, которая поможет исполнить заветные желания.

Также сообщалось, что нужно обязательно сделать 14 октября, чтобы в доме был достаток, а в семье счастье.