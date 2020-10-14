Найсуворіша заборона на Покрову Пресвятої Богородиці: буде цілий рік нещасть

Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня пов'язана з легендою про заступництво Божої Матері, яка врятувала Константинополь від загарбників-варварів, накривши вірян своїм омофором (покровом, головним убором). У народі цей день знаменує кінець осені і початок зими, закінчується остання підготовка до холодного сезону. Дівчата приймають сватів, починається сезон весіль.

Але є у цей день, як у важливе релігійне свято, ряд суворих заборон. Яких саме - дізнайтеся з нашої статті.

Що не можна робити у свято Покрови Пресвятої Богородиці

Не можна відмовляти в гостинності. Чим більш привітний прийом гостям ви надасте, тим більше достатку в домі, якщо відмовите - буде цілий рік нещасть.

Не можна працювати по дому і господарству - прати, прибирати, копати, займатися ремонтом, будівництвом. Навіть готувати щось серйозне в цей день забороняється.

Сувора заборона цього дня стосується також лайки, лихослів'я, заздрості і побажання поганого людям.

І хоча свято веселе і галасливе, вживати спиртне і переїдати не можна. Також заборонено позичати гроші і просити в борг.

Не можна відмовляти в цей день сватам. За повір'ям до дівчини, яка відмовилася 14 жовтня, ще три роки не прийдуть свататися.

В цей день краще не митися і не стригти нігті, потрібно робити це заздалегідь.

Наостанок зазначимо, що у цей день не можна сумувати. Вважається, чим веселіше ти проведеш свято, тим щасливіше буде наступний рік.

Раніше ми писали про найсильнішу молитву в день Покрови Пресвятої Богородиці, яка допоможе виконати найзаповітніші бажання.

Також повідомлялося, що потрібно обов'язково зробити 14 жовтня, щоб в домі був достаток, а в родині щастя.