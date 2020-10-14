Найсуворіша заборона на Покрову Пресвятої Богородиці: буде цілий рік нещасть

Покрова Пресвятої Богородиці - дуже важливе свято, в яке важливо дотримуватися правил
Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня пов'язана з легендою про заступництво Божої Матері, яка врятувала Константинополь від загарбників-варварів, накривши вірян своїм омофором (покровом, головним убором). У народі цей день знаменує кінець осені і початок зими, закінчується остання підготовка до холодного сезону. Дівчата приймають сватів, починається сезон весіль.
Але є у цей день, як у важливе релігійне свято, ряд суворих заборон. Яких саме - дізнайтеся з нашої статті.
Наостанок зазначимо, що у цей день не можна сумувати. Вважається, чим веселіше ти проведеш свято, тим щасливіше буде наступний рік.
Раніше ми писали про найсильнішу молитву в день Покрови Пресвятої Богородиці, яка допоможе виконати найзаповітніші бажання.
Також повідомлялося, що потрібно обов'язково зробити 14 жовтня, щоб в домі був достаток, а в родині щастя.