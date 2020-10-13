Эта сильная молитва на Покров Пресвятой Богородицы исполнит самые заветные желания

Молитва Пресвятой Богородице на Покров (коллаж: РБК-Украина)

Как правильно помолиться на Покров Пресвятой Богородице, чтобы ваше желание осуществилось - читайте в нашем материале

Покров Пресвятой Богородицы - особенный православный праздник, который мы отметим 14 октября. Этот день в народе связывают со встречей осени и зимы, порой сватаний и свадеб, надеждой на счастье в семейной жизни.

На Покров принято было печь блины и устраивать шумные гуляния. Считалось, чем веселее ты проведешь этот день, тем лучше пройдет следующий год.

О чем просят у Богородицы на Покров

Молодые девушки и супруги просят у Богородицы защиты, покрова, счастья в браке, надежного спутника жизни. Молят о покровительстве Девы Марии и семейные пары, чтобы их жизнь складывалась успешно, благополучно и ровно.

Считается, если в этот день обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице, то целый год в вашей жизни и в жизни вашей семьи будет благо.

В молитве у Богородицы просят крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также сопутствия в семейной жизни и любви. Если это сделать, в течение всего года Богородица оберегает человека будто покрывая его своим покровом.

Интересно, что девушки, которые мечтали выскочить замуж, шли в церковь и ставили праздничную свечу у иконы Покрова Пресвятой Богородицы. А правильная молитва поможет крепкому союзу.

Молитва Пресвятой Богородице на замужество

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласия, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Короткая молитва Богородице, чтобы супруги жили в любви

Как любит дитя мать до семи лет и шагу не хочет без нее ступить,

так и муж - раб Божий (имя - не налюбовался на рабу Божью (имя).

И радовались бы они друг на друга, как мать на дитя, а дитя на мать любимую.

Запираю свою молитву на святы ключи, святы замки.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Отметим, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы связан не с библейскими событиями, а с тем, что случилось в 910 году в Константинополе. Когда в на Византию совершили набег сарацины-мусульмане, жители города начали искать спасения во Влахернском храме, где хранились риза Богоматери и Ее головной покров, и молились.

Во время всенощной Богородица явилась верующим, рядом с нею были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Закончив молиться Богородица сняла с головы омофор (покров, покрывало) и раскрыла его над людьми. В этот миг поднялась буря, которая разметала корабли захватчиков.

Ранее мы также писали, в какую сторону и когда нужно переводить часы в Украине на зимнее время.