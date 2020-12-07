Самый сильный человек мира о войне на Донбассе: давным-давно не АТО (видео)

Алексей Новиков (фото: theworldsstrongestman.com)

Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты на соревнованиях по силовой атлетике World Strongest Man. После получения титула украинца обвинили в любви к России и назвали вторым Усиком. Журналист встретил Алексея во Львове и поставил ему вопросы от хейтеров.

Спортсмен ответил на самый первый вопрос, чей Крым? Алексей заявил, что Крым – это Украина и никаких вопросов по этому поводу быть не может. Об этом он заявил на YouTube-канале "Сила спорта".

Он также ответил на вопросы, связанные с Донбассом.

"Там есть война, там давным-давно, по моему мнению, не АТО как это называется. Там война настоящая, и там есть российские военные", - заявил Алексей.

Он также отметил, что является патриотом Украины. Когда его пригласили учувствовать в соревнованиях Siberian Power Show в Россию, то он сказал, что не поедет в Россию ни в каком случае.

"Я не хочу этого на данный момент. Я сказал, когда закончится война и мы будем видеть наше политическое настроение в целом, тогда возможно мы про это сможем поговорить", - заявил украинец.

Алексей Новиков ответил на вопросы хейтеров (видео: YouTube)

Алексей отказался от выступления с российским пауэрлифтером Михаилом Шивляковым на парном Чемпионате мира. Он также рассказал о поддержке украинских военнослужащих.

Спортсмен признался, что на восток не ездил, но он был в 93-й мотострелковой бригаде, когда они были на ротации, и проводил соревнования.

Он также заявил о том, что готов идти защищать Украину, если начнется полномасштабная война.

По поводу языка, Алексей отметил, что может спокойно разговаривать по-русски и по-украински. При этом он пишет посты в соцсетях на русском языке, поскольку их просматривает все СНГ. Поэтому для удобства он пишет так. Также он начал выкладывать посты на английском языке.

Напомним, абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик рассказал, с кем разговаривает на украинском языке.

Ранее в Харькове трагически погиб молодой спортсмен во время полумарафона.