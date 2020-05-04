Самый яркий звездопад в году: где и когда смотреть украинцам

Метеоритный дождь Эта-Аквариды в этом году смогут наблюдать и украинцы. Звездопад достигнет своего пика в ночь с 6 на 7 мая. В этом году из-за полной луны людям будут доступны только самые крупные объекты. Когда и где украинцы смогут увидеть уникальное своей красотой природное явление, читайте в материале Styler.

Почти весь месяц, до 28 мая будет действовать второй весенний звездопад. В ночь на7 мая наступит максимум действия Майских Акварид. Люди смогут увидеть до 50 падающих звезд в час.

Лучше всего наслаждаться звездопадом перед рассветом, вдали от города.

"В дали от городских огней можно будет увидеть до 10-20 метеоров в час в восточной части неба. Радиант его виден на востоке низко над горизонтом, поэтому мы наблюдаем менее половины от обещанной интенсивности. Единственный положительный момент - почти полная Луна ближе к утру будет уже заходить и не сильно помешает наблюдениям", - рассказал эксперт.

Отметим, что звездопад Эта-Аквариды создан кометой Галлея. Название ему дало созвездие Водолея (Aquarius), где находится радиант метеорного потока. Скорость метеоров может достигать 66 км/с.

Земля проходит через зону, сформированную остатками хвоста кометы Галлея, дважды в год - в октябре (звездопад Ориониды) и мае.

Кстати, 19 мая исполняется 110 лет с того момента, как наша планета прошла через хвост кометы.

Как мы ранее писали, метеорологи сообщают, что в мае украинцев ждет четыре магнитных бури.