Самий яскравий зорепад року: де і коли дивитися українцям

Метеоритний дощ Эта-Аквариди в цьому році зможуть спостерігати і українці. Зорепад досягне свого піку в ніч з 6 на 7 травня. В цьому році через повний місяць людям будуть доступні тільки найбільші об'єкти. Коли і де українці зможуть побачити унікальне своєю красою природне явище, читайте в матеріалі Styler.

Майже весь місяць, до 28 травня буде діяти другий весняний зорепад. У ніч на7 травня настане максимум дії Травневих Акварид. Люди зможуть побачити до 50 падаючих зірок на годину.

Краще всього насолоджуватися зорепадом перед світанком.

"У далечині від міських вогнів можна буде побачити до 10-20 метеорів на годину в східній частині неба. Радіант його видно на сході низько над горизонтом, тому ми спостерігаємо менше половини від обіцяної інтенсивності. Єдиний позитивний момент - майже повний Місяць ближче до ранку буде вже заходити і не сильно зашкодить спостереженнями", - розповів експерт.

Зазначимо, що зорепад Эта-Аквариди створений кометою Галлея. Назву йому дало сузір'я Водолій (Aquarius), де знаходиться радіант метеорного потоку. Швидкість метеорів може досягати 66 км/с.

Земля проходить через зону, сформовану залишками хвоста комети Галлея, двічі на рік - у жовтні (зорепад Оріоніди) і травні.

До Речі, 19 травня виповнюється 110 років з того моменту, як наша планета пройшла крізь хвіст комети.

Як ми раніше писали, метеорологи повідомляють, що в травні українців чекає чотири магнітні бурі.