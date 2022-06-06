Самый простой рецепт кабачковой икры: можно есть сразу, а можно закручивать в банки

Ингредиенты:

Кабачки - 4 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Томатная паста - 3 ст. ложки

Чеснок - 3 зубчика

Черный душистый перец - 4-5 горошин

Растительное масло - 60 мл

Уксус - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Способ приготовления

Лук и кабачки почистить и порезать мелкими кубиками. Морковь натереть на терке, можно на крупной.

В толстостенной кастрюле нагреть растительное масло, обжарить в нем лук до золотистого цвета.

Потом обжарить морковь - 3-5 минут и добавить кабачки. Можно немного посолить, чтобы овощи пустили сок быстрее.

Все овощи обжаривать в течении 6-8 минут. Добавить томатную пасту, измельченный чеснок, лавровый лист, душистый перец и соль.

Все перемешать и тушить на медленном огне 30-40 минут, периодически помешивая. Можно накрыть крышкой.

Готовую икру снять с огня и перебить блендером до однородной консистенции и снова поставить на огонь.

Довести до кипения. Если вы собираетесь консервировать икру, то нужно добавить уксус и разлить по стерилизованным банкам.

Если вы собираетесь икру есть сразу, то дождитесь, пока она остынет, разложите в банки и поставьте в холодильник.