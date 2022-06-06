Найпростіший рецепт кабачкової ікри: можна їсти відразу, а можна закручувати в банки

Кабачкова ікра - це відмінні літні ласощі та джерело вітамінів. У цьому овочі багато вітамінів групи B, а також вітаміну С. А ще ікрою можна ласувати не тільки зараз, в розпал сезону цього корисного овоча, а й закрутити баночки на зиму.
Рецепт найпростішої кабачкової ікри, яку можна консервувати на зиму в банки - читайте в матеріалі нижче.
Цибулю і кабачки почистити та порізати дрібними кубиками. Моркву натерти на тертці, можна на крупній.
У товстостінній каструлі нагріти рослинну олію, обсмажити в ній цибулю до золотистого кольору.
Потім обсмажити моркву-3-5 хвилин і додати кабачки. Можна трохи посолити, щоб овочі пустили сік швидше.
Всі овочі обсмажувати протягом 6-8 хвилин. Додати томатну пасту, подрібнений часник, лавровий лист, запашний перець і сіль.
Все перемішати та тушкувати на повільному вогні 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Можна накрити кришкою.
Готову ікру зняти з вогню і перебити блендером до однорідної консистенції та знову поставити на вогонь.
Довести до кипіння. Якщо ви збираєтеся консервувати ікру, то потрібно додати оцет і розлити по стерилізованих банках.
Якщо ви збираєтеся ікру їсти відразу, то дочекайтеся, поки вона охолоне, розкладіть в банки та поставте в холодильник.
До речі, ми раніше розповідали про те, як правильно стерилізувати банки під консервацію.
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