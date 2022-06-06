Найпростіший рецепт кабачкової ікри: можна їсти відразу, а можна закручувати в банки

Кабачкова ікра - це відмінні літні ласощі та джерело вітамінів. У цьому овочі багато вітамінів групи B, а також вітаміну С. А ще ікрою можна ласувати не тільки зараз, в розпал сезону цього корисного овоча, а й закрутити баночки на зиму.

Рецепт найпростішої кабачкової ікри, яку можна консервувати на зиму в банки - читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

Кабачки - 4 шт.

Морква - 2 шт.

Цибуля - 2 шт.

Томатна паста - 3 ст. ложки

Часник - 3 зубчики

Чорний запашний перець - 4-5 горошин

Рослинна олія - 60 мл

Оцет - 1 ст. ложка

Сіль - на смак

Спосіб приготування

Цибулю і кабачки почистити та порізати дрібними кубиками. Моркву натерти на тертці, можна на крупній.

У товстостінній каструлі нагріти рослинну олію, обсмажити в ній цибулю до золотистого кольору.

Потім обсмажити моркву-3-5 хвилин і додати кабачки. Можна трохи посолити, щоб овочі пустили сік швидше.

Всі овочі обсмажувати протягом 6-8 хвилин. Додати томатну пасту, подрібнений часник, лавровий лист, запашний перець і сіль.

Все перемішати та тушкувати на повільному вогні 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Можна накрити кришкою.

Готову ікру зняти з вогню і перебити блендером до однорідної консистенції та знову поставити на вогонь.

Довести до кипіння. Якщо ви збираєтеся консервувати ікру, то потрібно додати оцет і розлити по стерилізованих банках.

Якщо ви збираєтеся ікру їсти відразу, то дочекайтеся, поки вона охолоне, розкладіть в банки та поставте в холодильник.