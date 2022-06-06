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Найпростіший рецепт кабачкової ікри: можна їсти відразу, а можна закручувати в банки

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Понеділок 06 червня 2022 21:34
Найпростіший рецепт кабачкової ікри: можна їсти відразу, а можна закручувати в банки Фото: Найпростіший рецепт кабачкової ікри (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кабачкова ікра - це відмінні літні ласощі та джерело вітамінів. У цьому овочі багато вітамінів групи B, а також вітаміну С. А ще ікрою можна ласувати не тільки зараз, в розпал сезону цього корисного овоча, а й закрутити баночки на зиму.

Рецепт найпростішої кабачкової ікри, яку можна консервувати на зиму в банки - читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

  • Кабачки - 4 шт.
  • Морква - 2 шт.
  • Цибуля - 2 шт.
  • Томатна паста - 3 ст. ложки
  • Часник - 3 зубчики
  • Чорний запашний перець - 4-5 горошин
  • Рослинна олія - 60 мл
  • Оцет - 1 ст. ложка
  • Сіль - на смак

Спосіб приготування

Цибулю і кабачки почистити та порізати дрібними кубиками. Моркву натерти на тертці, можна на крупній.

У товстостінній каструлі нагріти рослинну олію, обсмажити в ній цибулю до золотистого кольору.

Потім обсмажити моркву-3-5 хвилин і додати кабачки. Можна трохи посолити, щоб овочі пустили сік швидше.

Всі овочі обсмажувати протягом 6-8 хвилин. Додати томатну пасту, подрібнений часник, лавровий лист, запашний перець і сіль.

Все перемішати та тушкувати на повільному вогні 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Можна накрити кришкою.

Готову ікру зняти з вогню і перебити блендером до однорідної консистенції та знову поставити на вогонь.

Довести до кипіння. Якщо ви збираєтеся консервувати ікру, то потрібно додати оцет і розлити по стерилізованих банках.

Якщо ви збираєтеся ікру їсти відразу, то дочекайтеся, поки вона охолоне, розкладіть в банки та поставте в холодильник.

До речі, ми раніше розповідали про те, як правильно стерилізувати банки під консервацію.

А ще ми писали про те, які фрукти та овочі потрібно консервувати в червні.

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