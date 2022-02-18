Самый простой пирог с яблоками, для которого не нужен миксер: рецепт болгарской кухни

"Яблоки выбирайте обязательно кислые и сочные, иначе пирог может не получиться. Суть в том, что яблочный сок должен пропитать сухое тесто. По желанию можно добавить лимонный сок, цедру лимона, корицу", - советует кулинар.

Ингредиенты:

Яблоки кислые и сочные (обязательно) - 1250 г (вес уже натертой массы)

Манная крупа - 1 стакан (160 г)

Мука - 1 стакан (130 г)

Сахар - 1 стакан (210 г)

Разрыхлитель - 2 ч. л. (10 г)

Щепотка соли

Ванильный сахар - 1 пакетик

Сливочное масло 72,5% - 150 г

Скриншот: Так будет выглядеть наш пирог после духовки

Пошаговое приготовление пирога

Смешайте муку, манную крупу, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Разделите на четыре части.

Яблоки натрите на терке, разделите на три части. Ничего страшного, если яблоки темнеют, в готовом пироге яблочные слои будут приятного карамельного цвета.

Форму диаметром 22 см выстелите пергаментом - дно и бока.

Первым слоем выложите равномерный слой сухой смеси, потом слой яблок, и так чередуйте. Последний слой - сухая смесь.

Сверху натрите подмороженное сливочное масло или, если оно мягкое, равномерно распределите по всей поверхности.

Запекайте при 180 градусах до румяной корочки сверху около 75 минут. Готовому пирогу дайте полностью остыть и достаньте из формы.