Найпростіший пиріг з яблуками, для якого не потрібен міксер: рецепт болгарської кухні

"Яблука вибирайте обов'язково кислі і соковиті, інакше пиріг може не вийти. Суть в тому, що яблучний сік повинен просочити сухе тісто. За бажанням можна додати лимонний сік, цедру лимона, корицю", - радить кулінар.

Інгредієнти:

Яблука кислі і соковиті (обов'язково) - 1250 г (вага вже натертої маси)

Манна крупа - 1 склянка (160 г)

Борошно - 1 склянка (130 г)

Цукор - 1 склянка (210 г)

Розпушувач - 2 ч. л. (10 г)

Щіпка солі

Ванільний цукор - 1 пакетик

Вершкове масло 72,5% - 150 г

Скріншот: Так буде виглядати наш пиріг після духовки

Покрокове приготування пирога

Змішайте борошно, манну крупу, сіль, ванільний цукор і розпушувач. Розділіть на чотири частини.

Яблука натріть на тертці, розділіть на три частини. Нічого страшного, якщо яблука темніють, в готовому пирозі яблучні шари будуть приємного карамельного кольору.

Форму діаметром 22 см вистеліть пергаментом - дно і боки.

Першим шаром викладіть рівномірний шар сухої суміші, потім шар яблук, і так чергуйте. Останній шар - суха суміш.

Зверху натріть підморожене вершкове масло або, якщо воно м'яке, рівномірно розподіліть по всій поверхні.

Запікайте при 180 градусах до рум'яної скоринки зверху близько 75 хвилин. Готовому пирогу дайте повністю охолонути і дістаньте з форми.