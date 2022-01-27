Самый простой и доступный рецепт форшмака, для которого не нужна мясорубка

Форшмак - один из любимых паштетов, который готовили наши мамы и бабушки. Основа блюда - соленая сельдь, а дальше вариации. Рецептов форшмака очень много, по сути, как и борща - свой у каждого кулинара.
Предлагаем приготовить паштет самым простым способом, из максимально доступных ингредиентов без использования мясорубки. Как это сделать, рассказывает фуд-блогер, Alina FooDee.
По желанию можно измелить блендером или перемолоть на мясорубке. Но тогда не будет чувствоваться текстура кусочков в паштете.
Интересно, что изначально форшмак - это паштет, в котором сочеталось мясо и рыба. Но позже для удешевления рецепта мясной компонент убрали, оставив только сельдь.
Ранее блогер рассказала, как приготовить настоящий омлет Пуляр на сковородке. За это блюдо в ресторане просят около 1000 гривен.
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