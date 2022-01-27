Дуже простий і доступний рецепт форшмака, для якого не потрібна м'ясорубка

Форшмак - один з улюблених паштетів, який готували наші мами і бабусі. Основа страви - солоний оселедець, а далі варіації. Рецептів форшмака дуже багато, по суті, як і борщу - свій у кожного кулінара.
Пропонуємо приготувати паштет найпростішим способом, з максимально доступних інгредієнтів без використання м'ясорубки. Як це зробити, розповідає фуд-блогер, Alina FooDee.
За бажанням можна подрібнити блендером або перемолоти на м'ясорубці. Але тоді не буде відчуватися текстура шматочків в паштеті.
Цікаво, що від початку форшмак - це паштет, в якому поєднувалося м'ясо і риба. Але пізніше для здешевлення рецепта м'ясний компонент прибрали, залишивши тільки оселедець.
Раніше блогер розповіла, як приготувати справжній омлет Пуляр на сковорідці. За цю страву в ресторані просять близько 1000 гривень.
Також ми писали, як приготувати дуже смачні і швидкі котлети з печінки, для яких не потрібна м'ясорубка.