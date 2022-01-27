Дуже простий і доступний рецепт форшмака, для якого не потрібна м'ясорубка

Форшмак - один з улюблених паштетів, який готували наші мами і бабусі. Основа страви - солоний оселедець, а далі варіації. Рецептів форшмака дуже багато, по суті, як і борщу - свій у кожного кулінара.

Пропонуємо приготувати паштет найпростішим способом, з максимально доступних інгредієнтів без використання м'ясорубки. Як це зробити, розповідає фуд-блогер, Alina FooDee .

Щоб приготувати форшмак, візьміть такі компоненти:

Філе оселедця - 200 г

Цибуля салатна - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Яблуко - 50-60 г

Вершкове масло - 50 г

Чорний мелений перець - за смаком

Покрокове приготування

Дрібно наріжте очищене від кісток філе оселедця (бажано - бочкової). Також наріжте дуже дрібним кубиком цибулю, яйця, очищене від шкірки кисле яблуко Додайте м'яке вершкове масло. Приправте чорним меленим перцем.

За бажанням можна подрібнити блендером або перемолоти на м'ясорубці. Але тоді не буде відчуватися текстура шматочків в паштеті.

Цікаво, що від початку форшмак - це паштет, в якому поєднувалося м'ясо і риба. Але пізніше для здешевлення рецепта м'ясний компонент прибрали, залишивши тільки оселедець.