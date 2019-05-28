Самый лучший способ: Комаровский разрушил миф об ангине. Видео

Доктор Комаровский рассказал, при помощи каких лекарств необходимо лечить ангину у ребенка. О том, что эта болезнь более опасна, чем принято считать, известный педиатр рассказал на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее рассказавший о том, стоит ли покупать кварцевую лампу, заявил, что ангину обязательно нужно лечить антибиотиками.

Педиатр говорит, что в народе ангиной называют любую боль в горле. И даже некоторы педиатры придерживаются такого мнения.

Комаровский рассказал об ангине и антибиотиках (коллаж: РБК-Украина)

"Но с точки зрения классической медицины ангина - это острая бактериальная инфекция, когда воспаление в горле вызвано одним из двух микробов, либо стрептококком, либо стафилококком", - говорит Комаровский.

Дело в том, что ангина, которая не лечится антибиотиками, скорее всего пройдет сама. Но эта болезнь может дать осложнения на сердце и почки, поэтому лечение антибиотиками - самый лучший и эффективный способ уменьшить страдания больного и снизить вероятность осложнений.

Комаровский рассказал об ангине и антибиотиках (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

Ранее мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

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