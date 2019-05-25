Научите пользоваться телефоном: Комаровский рассказал, как избежать трагедии

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комаровский объяснил родителям, как не позволить ребенку попасть в беду

Доктор Комаровский рассказал родителям, что 25 мая – это Международный день пропавших детей. На своей странице в Instagram он опубликовал советы для родителей о том, что должно знать и уметь ребенок, чтобы не попасть в беду.

Комаровский в первую очередь порекомендовал научить детей называть свое имя и фамилию, а также адрес. Кроме того, в кармане одежды ребенка должна быть визитка, на который нужно указать телефоны родителей, контакты ближайших друзей, домашний адрес и медицинские противопоказания.

Ребенка нужно научить пользоваться сотовым телефоном. Для самых маленьких подойдут телефоны с ограниченным числом кнопок, где каждая соответствует номеру близкого человека. Телефон нужен также для того, чтобы определить местоположение ребенка.

Родителям нужно проверить свою записную книгу. В ней должны быть телефоны воспитателей (учителей), родителей друзей ребенка. Также стоит добавить телефоны волонтерских организаций, которые занимаются поискам детей и номер Бюро регистрации несчастных случаев.

Доктор Комаровский дал советы родителям (instagram.com/doctor_komarovskiy)

С ребенком нужно поиграть в квест и поговорить о том, что он будет делать, если потеряется в городе. Из его ответов можно понять, насколько ребенок готов к критической ситуации. Кроме односложных советов, ему нужно объяснить, почему в той или иной ситуации нужно поступать именно так. Ребенку нужно дать понять, что вы не будете его ругать, если он потеряется.

С раннего детства детей нужно обучить простому правилу: "Стой, где стоишь". Так будет проще его найти, если вы потеряетесь в магазине или в музее.

Еще одно важное правило:

"Потерявшемуся ребенку психологи советуют сесть на пол и начать звать своих родителей. Родители должны научить ребенка еще одной вещи. Объясните малышу, что если к нему подходит незнакомый человек и пытается его куда-то увести, ребенок должен очень громко повторять следующие слова: "Ты чужой, я тебя не знаю! Это не мой папа (Это не моя мама)! Помогите!". Только в этом случае ребенок привлечет к себе внимание прохожих (в противном случае, посторонние люди все спишут на семейную сцену)", - сказано в рекомендации.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский объяснил, что делать родителям, когда ребенок выплевывает лекарства.

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