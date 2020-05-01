Самый крупный музыкальный фестиваль Восточной Европы отменен: что будет с билетами

Пандемия коронавируса, которая бушует во всем мире, привела к тому, что организаторы крупнейшего музыкального фестиваля Восточной Европы Sziget объявили об отмене мероприятия в 2020 году. Как сообщается на сайте фестиваля, правительство Венгрии продлило запрет на проведение масштабных мероприятий в стране до 15 августа 2020 года.

"Мы с разбитым сердцем сообщаем вам, что фестиваль Sziget не состоится в этом году. Фестиваль Sziget всегда был уникальным благодаря атмосфере, которую создаете именно вы, и мы очень огорчены тем, что не сможем увидеться на Острове Свободы этим летом. Разделить с вами незабываемую неделю — это то, что дает нам силы в течение всего года, и несмотря на то, что вся наша команда усердно работала над подготовкой к фестивалю, приключение на Остров Свободы придется отложить до 2021 года. Несмотря на это, мы считаем, что это решение наилучшим образом скажется на безопасности всех вас и всех, кто работает на нашем фестивале", - сказано в сообщении организаторов.

Кроме того, организаторы попросили всех поклонников фестиваля, которые уже купили билеты, набраться терпения и подождать, пока решится вопрос с купленными билетами.

"Сейчаc, мы просим вас о терпении, пока мы будем вместе с нашими билетными партнерами готовить условия для всех покупателей билетов. Мы сообщим вам все подробности по электронной почте, как только сможем", - отметили организаторы фестиваля.

Напомним, ранее мы писали о том, что организаторы фестиваля Atlas Weekend сообщили о переносе мероприятия и рассказали, что будет с билетами.