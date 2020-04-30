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В Украине отменили самый большой музыкальный фестиваль: что делать с билетами

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 11:30
В Украине отменили самый большой музыкальный фестиваль: что делать с билетами
Фестиваль Atlas Weekend 2020 отменили (фото: facebook.com/atlasweekend)

Фестиваль Atlas Weekend сделал заявление о переносе действа из-за коронавируса

Фестиваль Atlas Weekend 2020 отменили из-за пандемии коронавируса COVID-19. По информации пресс-службы, украинцы и гости нашей страны смогут попасть на масштабное музыкальное действо уже в следующем году.

"Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend переносится на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать опасности наших гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", - рассказали представители фестиваля.

Известно, что следующий Atlas Weekend состоится 6-11 июля 2021 года на ВДНГ в Киеве. Билеты, купленные на фестиваль в этом году, действуют на AW 2021. Сейчас организаторы ведут переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже заявленный лайнап - A$AP ROCKY, Placebo, Twenty One Pilots, Том Вокер и многими другими.

"Это самое сложное решение, которое нам когда-либо приходилось принимать. Последний месяц мы не теряли надежду и работали над созданием AW 2020, рассматривали разные варианты выхода из кризиса и до последнего верили, что у нас будет возможность встретиться с вами этим летом. Но наблюдая за развитием событий в мире и общаясь с нашими европейскими коллегами, пришли к выводу, что перенос - единственное верное решение в этой ситуации", - отметили в пресс-службе фестиваля.

Что делать с билетами на Atlas Weekend 2020

Билет, купленный на фестиваль 2020 года автоматически является действительным на Atlas Weekend 2021. Этот билет вы сможете на входе обменять на браслет, который даст доступ на территорию фестиваля в 2021 году.

Однодневный билет действителен на тот же день недели в следующем году. То есть среда 8 июля 2020 = среда 7 июля 2021.

Также можно вернуть билеты. Сейчас фестиваль разрабатывает механику для возврата и скоро сообщит о том, как это можно сделать.

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