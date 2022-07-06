Самые жаркие пиковые дни Украина уже прошла: синоптики обновили прогноз на июль

Погода на востоке Украины

До конца этой недели на востоке будет очень жарко, возможно повышение температуры до +35 градусов. Период высоких температур закончится, по прогнозу портала "Погода 33" уже к 18 июля.

Вторая половина июля станет более мягкой, ожидается от +25 до +28 градусов. Сильные осадки придут 11, 21 и 27 июля. В остальные дни количество осадков будет незначительным.

Погода на юге Украины

Южные части в июле не порадуют дождями и прохладой, температура будет подниматься до +31 +34 градусов довольно часто. Однако будут и более комфортные дни с температурой +26 +28 градусов.

Осадки ожидаются 10-11 июля, а потом наступит довольно длинный период засухи. И раньше конца месяца дождей ждать не стоит.

Погода на севере Украины

Погода в северной части Украины будет на любой вкус в течении июля. 6 июля ожидается до +31 градуса, а потом температура упадет резко до +21 градуса. До 16 июля в регионе будет прохладно, а потом снова прогреется до +28 градусов.

Сильные дожди 21 июля снова собьют температуру до +21 градуса. Последняя декада на севере будет жаркая, +28 +32 градуса.

Дождями будет заливать с 9 по 11 июля, 13-14 и 20 июля. Потом осадки прогнозируются только 26 июля.

Погода на западе Украины

Ближайшие дни ожидается совсем прохладная погода, +19 +21 градус. Ожидаются умеренные дожди. 11-13 июля прилетит сильный циклон с дождями, и температура днем упадет до +13 +17 градусов.

Температура начнет повышаться только после 16 июля, а с 18 июля снова вернется жара. До конца июля на западе ожидается от +25 до +28 градусов, иногда воздух будет прогреваться до +30 градусов.

Сильные дожди пройдут: 6, 11-14, 20, 26, 30-31 июля.

Погода в Киеве

Жителям столицы придется потерпеть жару до +32 градусов еще пару дней. Похолодание придет только 7 июля и совсем ненадолго. На выходных снова воздух прогреется до +27 +28 градусов.

Вся следующая неделя станет прохладной и дождливой, ожидается от +20 до +23 градусов. С 16 июля жара снова вернется. И до конца июля в Киеве будет мало дождей, а воздух будет прогреваться до +29 +32 градусов.

Дождей в столице будет много: 6, 7, 8, 9 июля. 10-11 июля возможны сильные ливни. Потом будет капать 12, 13, 14, 20, 21, 27, 31 июля.