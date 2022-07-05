ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Львов накрыло жуткой грозой с градом: улицы затоплены, транспорт стоит

Новина українською →
Львов, Вторник 05 июля 2022 19:52
Львов накрыло жуткой грозой с градом: улицы затоплены, транспорт стоит Фото: На Львов обрушилась гроза с ливнем и градом (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Львов 5 июля накрыла сильнейшая гроза с градом. Улицы города затопило, весь городской электротранспорт остановился. Местами есть перебои с электроэнергией в домах.

Что происходит сейчас во Львове - читайте в материале ниже.

Первая грозовая волна прошла во Львове около 16:00. Ливень закончился буквально через 10 минут. Однако через полчаса начала сверкать молния, греметь гром, и гроза с новой силой обрушилась на город.

Львов накрыло жуткой грозой с градом: улицы затоплены, транспорт стоитВ нескольких районах Львова сообщают, что прошел крупный град.

Улицы в центральной части затопило и вместо проезжей части образовались реки. Весь городской электротранспорт остановился.

"В связи с непогодой часть электротранспорта в городе временно не курсирует. Фиксируем подтопления на ул. Стуса, ул. Сахарова, ул. Под Дубом и ул. И. Франко. По этой причине возникли перебои в работе общественного транспорта. Коммунальные бригады очищают водоприемники.

Как только стечет вода – работа электротранспорта возобновится. Предварительно зафиксировано по состоянию на 19:08 подтопления около 20 крыш", - Андрей Москаленко, первый заместитель мэра Львова.

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии Украины предупреждают, что 5 и 6 июля возможны сильные ливневые дожди, в горах возможно образование селей и вода в реках может сильно подняться.

Возможны порывы ветра до 15-20 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Также в городе временно не работают линии экстренной помощи.

Львов накрыло жуткой грозой с градом: улицы затоплены, транспорт стоит

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украину идут сильные грозы, ливни и похолодание.

А также мы рассказывали о том, куда непогода доберется завтра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Штормовое предупреждение шторм Непогода в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь