Львов накрыло жуткой грозой с градом: улицы затоплены, транспорт стоит

Львов 5 июля накрыла сильнейшая гроза с градом. Улицы города затопило, весь городской электротранспорт остановился. Местами есть перебои с электроэнергией в домах.

Что происходит сейчас во Львове - читайте в материале ниже.

Первая грозовая волна прошла во Львове около 16:00. Ливень закончился буквально через 10 минут. Однако через полчаса начала сверкать молния, греметь гром, и гроза с новой силой обрушилась на город.

В нескольких районах Львова сообщают, что прошел крупный град.

Улицы в центральной части затопило и вместо проезжей части образовались реки. Весь городской электротранспорт остановился.

"В связи с непогодой часть электротранспорта в городе временно не курсирует. Фиксируем подтопления на ул. Стуса, ул. Сахарова, ул. Под Дубом и ул. И. Франко. По этой причине возникли перебои в работе общественного транспорта. Коммунальные бригады очищают водоприемники.

Как только стечет вода – работа электротранспорта возобновится. Предварительно зафиксировано по состоянию на 19:08 подтопления около 20 крыш", - Андрей Москаленко, первый заместитель мэра Львова.

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии Украины предупреждают, что 5 и 6 июля возможны сильные ливневые дожди, в горах возможно образование селей и вода в реках может сильно подняться.

Возможны порывы ветра до 15-20 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Также в городе временно не работают линии экстренной помощи.