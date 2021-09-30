Самые выгодные тарифы мобильных операторов в Украине: какой лучше выбрать

Украинцы при выборе тарифа на мобильную связь ориентируются на собственные нужды. В частности, для кого-то критичным является ловкий интернет, трафик в несколько ГБ, а для других важна просто возможность связи с наименьшими ежемесячными расходами. Также важно обращать внимание не только на стоимость, но и на длительность действия пакета.
Какой тариф самый дешевый - читайте в материале Styler ниже.
Так, в Украине есть тарифы трех основных мобильных операторов, а именно "Киевстар", Vodafone и Lifecell.
Цена заказа пакета при контракте составляет 75 гривен в месяц. Абонентам предлагают мобильный интернет до 100 МБ, безлимитные звонки на "Киевстар" и 50 бесплатных СМС по Украине.
Стоимость звонков на номера других операторов или на городские - 50 копеек за минуту, если расход интернета превысил указанную, далее скорость опускается до 64 Кбит/сек.
Важно, что перейти на этот тариф могут только абоненты в возрасте от 60 лет, которые пользовались мобильной связью "Киевстар" более трех месяцев.
Тариф "звонки для родителей"
Больше о тарифе можно узнать по этому ссылкой.
Стоимость заказа пакета при контракте стоит 100 гривен в месяц, а расчетная цена составляет 3,33 грн/день. Абонентам предлагают 6000 МБ в месяц и звонки в сети "Киевстар" безлимит. Также 60 SMS по Украине.
Цена звонки других номеров операторов составляет 3 грн/пакет 3 мин.
Больше информации о тарифе можно узнать здесь.
Тариф"Киевстар родина"
Стоимость услуг от 40 гривен за 4 недели, а расчетная стоимость составляет 1,43 гривны в день. Такая цена для абонентов, если их номер перенесен в lifecell.
В частности, в пакете услуг на 4 недели стоимость - 70 гривен, а расчетная стоимость составляет 2,50 грн/день. Если номер Lifecell зарегистрирован/персонифицирован - то 60 гривен за 4 недели, а расчетная - 2,14 грн/день. Такой абонентам предлагают интернет 1 ГБ, 250 минут на все мобильные номера по Украине, а после их использования - только безлимит на Lifecell. Также предлагают скидку для студентов Lifecell Campus в 10%.
Lifecell-тариф "Просто Лайф"
Важно, что с 13 октября стоимость пакета услуг на 4 недели составит уже 90 грн, если ваш номер зарегистрирован или персонифицирован-80 грн, если ваш номер перенесен в lifecell-70 грн, пакет услуг на 1 день-7 грн.
Подробнее о тарифе можно посмотреть по этому линком.
Цена в месяц составляет 125 гривен, или 4,2 гривны в день. В пакете абонентам предоставляют 4 ГБ, а через три месяца после активации стартового пакета и пользования добавляют еще 3 ГБ сверху.
Звонки на Vodafone - безлимитные, а на другие операторы дается 150 минут. Еще дается 50 минут на звонки в другие 30 стран (Европа, Америка, Азия, Россия) - или дополнительно 150 минут по Украине. В тарифе - 50 СМС, стоимость их на мобильные сети Украины по 1,50 грн/день.
Тариф SuperNet Start
Также бесплатно предлагают музыка нон-стоп в YouTube Premium на 3 месяца + Video PASS с момента подключения акции.
Подробнее о тарифе можно узнать за ссылкой.
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