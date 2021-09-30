Самые выгодные тарифы мобильных операторов в Украине: какой лучше выбрать

Так, в Украине есть тарифы трех основных мобильных операторов, а именно "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

Тариф "Звонки для родителей" от "Киевстар"

Цена заказа пакета при контракте составляет 75 гривен в месяц. Абонентам предлагают мобильный интернет до 100 МБ, безлимитные звонки на "Киевстар" и 50 бесплатных СМС по Украине.

Стоимость звонков на номера других операторов или на городские - 50 копеек за минуту, если расход интернета превысил указанную, далее скорость опускается до 64 Кбит/сек.

Важно, что перейти на этот тариф могут только абоненты в возрасте от 60 лет, которые пользовались мобильной связью "Киевстар" более трех месяцев.

Тариф "звонки для родителей"

Больше о тарифе можно узнать по этому ссылкой.

Тариф "Киевстар родина"

Стоимость заказа пакета при контракте стоит 100 гривен в месяц, а расчетная цена составляет 3,33 грн/день. Абонентам предлагают 6000 МБ в месяц и звонки в сети "Киевстар" безлимит. Также 60 SMS по Украине.

Цена звонки других номеров операторов составляет 3 грн/пакет 3 мин.

Больше информации о тарифе можно узнать здесь.

Тариф"Киевстар родина"

Lifecell-тариф "Просто Лайф"

Стоимость услуг от 40 гривен за 4 недели, а расчетная стоимость составляет 1,43 гривны в день. Такая цена для абонентов, если их номер перенесен в lifecell.

В частности, в пакете услуг на 4 недели стоимость - 70 гривен, а расчетная стоимость составляет 2,50 грн/день. Если номер Lifecell зарегистрирован/персонифицирован - то 60 гривен за 4 недели, а расчетная - 2,14 грн/день. Такой абонентам предлагают интернет 1 ГБ, 250 минут на все мобильные номера по Украине, а после их использования - только безлимит на Lifecell. Также предлагают скидку для студентов Lifecell Campus в 10%.

Lifecell-тариф "Просто Лайф"

Важно, что с 13 октября стоимость пакета услуг на 4 недели составит уже 90 грн, если ваш номер зарегистрирован или персонифицирован-80 грн, если ваш номер перенесен в lifecell-70 грн, пакет услуг на 1 день-7 грн.

Подробнее о тарифе можно посмотреть по этому линком.

Тариф SuperNet Start от Vodafone

Цена в месяц составляет 125 гривен, или 4,2 гривны в день. В пакете абонентам предоставляют 4 ГБ, а через три месяца после активации стартового пакета и пользования добавляют еще 3 ГБ сверху.

Звонки на Vodafone - безлимитные, а на другие операторы дается 150 минут. Еще дается 50 минут на звонки в другие 30 стран (Европа, Америка, Азия, Россия) - или дополнительно 150 минут по Украине. В тарифе - 50 СМС, стоимость их на мобильные сети Украины по 1,50 грн/день.

Тариф SuperNet Start

Также бесплатно предлагают музыка нон-стоп в YouTube Premium на 3 месяца + Video PASS с момента подключения акции.

Подробнее о тарифе можно узнать за ссылкой.