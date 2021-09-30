Тарифы на стационарный телефон вырастут с 1 октября: сколько придется платить
Тарифы на стационарные телефоны вырастут с 1 октября. В компании "Укртелеком" анонсировали повышение абонентской платы в двух пакетах: "Домашний базовый" и "Домашний безлимитный".
Об этом говорится на официальном сайте телефонного оператора.
С 1 октября "Укртелеком" установит такие тарифы:
Пакет "Домашний базовый" будет стоить 179 гривен (было 139 гривен) в месяц.
- Безлимитные звонки по городу
- Междугородняя связь и SIP-телефония – 500 минут
- Звонки на мобильные – 300 минут
Пакет "Домашний безлимитный" будет стоить 189 гривен в месяц
- Безлимитные городские звонки
- Междугородние звонки – 1000 минут
- Звонки на мобильные – 1000 минут
- SIP-телефония – 500 минут
Почему повышают тарифы
Как рассказали представители "Укртелекома" в комментарии для UBR, стоимость пакета увеличивается на 40 гривен в месяц, но при этом добавится количество бесплатных минут для звонков со стационарных телефонов на мобильные.
"Стоимость таких пакетов увеличивается на 40 грн в месяц, при этом в них добавляется от 200 до 500 дополнительных минут для звонков на мобильные номера. Фактически, это увеличение размеров пакетных предложений, для которого существуют экономическое и рыночное обоснования", - отметили в "Укртелекоме".
Стоит отметить, что для абонентов, которые не пользуются пакетными предложениями, стоимость тарифного плана меняться не будет. Тариф "Простой минимальный" обойдется пользователям в 78,82 гривны в месяц, а тариф "Простой" – в 81,19 гривны в месяц.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 октября меняются правила езды на дорогах Украины.