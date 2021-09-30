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Тарифы на стационарный телефон вырастут с 1 октября: сколько придется платить

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Четверг 30 сентября 2021 18:31
Тарифы на стационарный телефон вырастут с 1 октября: сколько придется платить С 1 октября вырастут тарифы на стационарные телефоны (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Тарифы на стационарные телефоны вырастут с 1 октября. В компании "Укртелеком" анонсировали повышение абонентской платы в двух пакетах: "Домашний базовый" и "Домашний безлимитный".

Об этом говорится на официальном сайте телефонного оператора.

С 1 октября "Укртелеком" установит такие тарифы:

Пакет "Домашний базовый" будет стоить 179 гривен (было 139 гривен) в месяц.

  • Безлимитные звонки по городу
  • Междугородняя связь и SIP-телефония – 500 минут
  • Звонки на мобильные – 300 минут

Пакет "Домашний безлимитный" будет стоить 189 гривен в месяц

  • Безлимитные городские звонки
  • Междугородние звонки – 1000 минут
  • Звонки на мобильные – 1000 минут
  • SIP-телефония – 500 минут

Почему повышают тарифы

Как рассказали представители "Укртелекома" в комментарии для UBR, стоимость пакета увеличивается на 40 гривен в месяц, но при этом добавится количество бесплатных минут для звонков со стационарных телефонов на мобильные.

"Стоимость таких пакетов увеличивается на 40 грн в месяц, при этом в них добавляется от 200 до 500 дополнительных минут для звонков на мобильные номера. Фактически, это увеличение размеров пакетных предложений, для которого существуют экономическое и рыночное обоснования", - отметили в "Укртелекоме".

Стоит отметить, что для абонентов, которые не пользуются пакетными предложениями, стоимость тарифного плана меняться не будет. Тариф "Простой минимальный" обойдется пользователям в 78,82 гривны в месяц, а тариф "Простой" – в 81,19 гривны в месяц.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 октября меняются правила езды на дорогах Украины.

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