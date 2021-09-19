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Самые вредные блюда из картофеля: испортите себе желудок и сердце

Автор: Анна Шиканова

Картофель является одним из популярных овощей в нашем рационе. И это не удивительно, так как он доступен по цене, в нем содержится достаточное количество полезных веществ и витаминов. Однако приготовление картофеля имеет значение и самые вкусные блюда из него могут стать опасными для организма.

Какие блюда из картофеля самые вредные для организма человека, рассказала врач-диетолог Тамара Прунцева в интервью для Sputnik.

В картофеле есть магний, калий, белки и кальций. Но также в этом овоще много углеводов. По словам специалиста, блюда из картофеля должны быть в рационе регулярно. Однако не стоит есть на ночь и нужно следить за тем, чтобы не было переедания, а в течение дня калории сжигались.

Диетолог отметила, что самым полезным приготовлением картофеля запекание и варка. Держать долго картофель в воде не рекомендуется, так как большинство минералов содержится на поверхности.

Самыми вредными блюдами из картофеля врач назвала картофель, жаренный во фритюре и приготовление "по-селянски". При термической обработке при высоких температурах из картофеля исчезают все полезные минералы и витамины. А приготовление этого овоща с большим количеством сливочного или растительного масла делают картофель жирным и тяжелым для желудка.

Кроме того, чрезмерное употребление картофеля может привести к появлению холестериновых бляшек. А постоянное приготовление пюре тоже имеет свои минусы – в такое блюдо часто используют масло, молоко, сливки. Это дополнительные калории.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты самые опасные для мужского здоровья.

А также рассказывали о том, что диетологи назвали самую вредную зелень.

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