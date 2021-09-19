Найшкідливіші страви з картоплі: зіпсуєте собі шлунок і серце

У картоплі є магній, калій, білки та кальцій. Але також в цьому овочі багато вуглеводів. За словами фахівця, страви з картоплі повинні бути в раціоні регулярно. Однак не варто їсти на ніч і потрібно стежити за тим, щоб не було переїдання, а протягом дня калорії спалювалися.

Дієтолог зазначила, що найкориснішим приготуванням картоплі запікання і варіння. Тримати довго картоплю у воді не рекомендується, через те, що більшість мінералів міститься на поверхні.

Найшкідливішими стравами з картоплі лікар назвала картоплю, смажену у фритюрі та приготування "по-селянськи". При термічній обробці при високих температурах з картоплі зникають всі корисні мінерали й вітаміни. А приготування цього овочу з великою кількістю вершкового масла або рослинної олії роблять картоплю жирною і важкою для шлунка.

Крім того, надмірне вживання картоплі може привести до появи холестеринових бляшок. А у постійному приготуванні пюре теж є свої мінуси - в таку страву часто використовують масло, молоко, вершки. Це додаткові калорії.