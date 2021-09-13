Эти продукты опасны для мужчин: провоцируют развитие болезней
Здоровое питание необходимо всем, независимо от пола или возраста. Однако есть продукты, которые могут навредить именно мужскому здоровью, если употреблять их довольно часто. Они могут провоцировать развитие опасных заболеваний и нарушать гормональный баланс.
Какие продукты являются для здоровья мужчин самыми опасными, рассказали в материале Ukr.Media.
Жареный картофель с мясом
Тарелка ароматного картофеля с кусочком жирного стейка – мечта многих мужчин. Но это блюдо нельзя назвать диетическим, и такие продукты весьма тяжелы для желудка. Картофель с мясом – сочетание белков, углеводов и жиров в большом количестве. Одна такая тарелка – уже серьезная нагрузка на органы пищеварения. К тому же, в таком блюде много калорий, а это значит, что есть риск набрать лишний вес.
Чем опасно регулярное употребление:
- Сахарный диабет
- Гипертония
- Гормональные проблемы
- Нарушение функции легких
- Подагра
- Патология сосудов
Медики рекомендуют заменить жареный картофель печеным. Если запекать с кожурой, то в таком картофеле останется много калия, который позитивно влияет на сердечную систему.
Конфеты и торты
Отказаться от сладкого к чаю порой бывает очень сложно и мужчины любят конфеты не меньше, чем женщины или дети. Сладости поднимают настроение, но вместе с тем – провоцируют набор лишнего веса, вредят зубам, и могут повысить риск развития диабета.
Кроме того, в фабричные десерты добавляют красители и консерванты и сладкоежкам часто не хватает витамина В. Это провоцирует нервное возбуждение, быструю усталость и снижение либидо.
Полностью отказываться от сладкого не стоит, но конфеты и торты можно заменить фруктами или домашним желе. Стоит обращать внимание на сладости с минимальным содержанием сахара. А вот темный шоколад с высоким содержанием бобов какао и настроение поднимет, и вреда не принесет.
Морепродукты
Морепродукты – незаменимый источник минералов, аминокислот и витаминов. И, казалось бы, ну что может быть вредного в креветках или мидиях? Оказывается, морепродукты способны впитывать вредные вещества из воды. Морская рыба может накапливать ртуть, а в кальмарах и мидиях может быть мышьяк – это приводит к серьезным отравлениям.
В креветках есть холестерол и его переизбыток негативно влияет на сосуды у мужчин. Не стоит употреблять креветки слишком часто, а разовая доза не должна превышать 300 г.
Свекла
Овощи и фрукты очень полезны, но некоторые из них нужно употреблять с осторожностью. Свекла замедляет усвоение кальция и этот овощ противопоказан тем, у кого есть склонность к остеопорозу. А еще свекла имеет большой слабительный эффект, поэтому частое употребление этого овоща может вызвать диарею. В свекле много кислоты, поэтому не стоит ее есть людям с заболеваниями мочеполовой системы.
Кроме того, в свекле много фитоэстрогенов и в большом количестве они вредят мужской гормональной системе. Может замедляться выработка тестостерона. Поэтому свеклу стоит есть небольшими порциями, в салате или борще.
Цельнозерновой хлеб
Мужчины очень любят бутерброды. Но любая выпечка содержит кислоты, сахар и дрожжи. Их переизбыток в организме ведет к снижению тестостерона и нарушает гормональный баланс. Такая пища не только способствует набору лишнего веса, но и сильно вредит мужскому здоровью, так как в хлебе есть быстрые углеводы. А они снижают выработку тестостерона.
Также в цельнозерновом хлебе эстрогенов больше, чем в сое. А эти гормоны негативно влияют на мужскую половую систему. Частые перекусы с таким хлебом ведут к накапливанию жира по женскому типу (в области бедер и живота).
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