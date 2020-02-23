Самые востребованные профессии в Украине: опубликован рейтинг

Работа в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Для некоторых профессий в Украине наступает "золотое время"

Государственная служба занятости опубликовала рейтинг самых востребованных профессий в Украине на 2020 год. При этом в ведомстве спрогнозировали увеличение общего количества вакансий на 8% по сравнению с 2019 годом. Количество зарегистрированных вакансий составит 1 246 тыс., при этом число безработных составит 1 082 тыс. человек, что на 6% больше чем в 2019 году.

По результатам прогноза в 2020 году будет наблюдаться серьезный дефицит кадров по всей стране — будет не хватать 164 тыс. специалистов. Наиболее востребованными станут кадры в сфере промышленности, торговли, образовании и транспортной сфере. При этом нехватка рабочих мест ожидается в сфере государственного управления, сельского хозяйства и финансовой деятельности.

По данным Госстата, больше всего стране будут нужны трактористы, водители, дорожные работники, продавцы, охранники, повара, медсестры, официанты, подсобные рабочие, грузчики, сторожи, дворники, слесари, швеи, бухгалтеры, учителя, фармацевты и др.

Эксперты hh.ua grc рассказывают, что, согласно анализу предложений о работе, опубликованных в 2019 году, большинство из тех профессий, которые перечислила служба Гоструда, действительно вошли в ТОП-10 профсфер с низким уровнем конкуренции. И на одну вакансию в них приходилось от 1,4 до 3,2 резюме. Например, в сфере "Инсталляция и сервис" было в среднем 1,4 резюме на одну вакансию, "Рабочий персонал" — 2,2 резюме на одну вакансию, "Автомобильный бизнес" — 2,3 резюме на одну вакансию, "Продажи" — 3 резюме на одну вакансию, "Наука, образование" — 3,1 резюме на одну вакансию. Об этом пишет "Сегодня".

"Для сравнения, в высококонкурентных сферах на одну вакансию могло приходиться более 30 резюме: "Юристы" — 8,1, "Искусство, развлечения, масс-медиа" — 9,3, "Домашний персонал" — 10,5, "Начало карьеры, студенты" — 12,2, "Высший менеджмент" — 30,8. А в среднем hh-индекс (соотношение количества CV (резюме – Ред.) к количеству предложений о работе) в 2019 был 6,8", — отмечают эксперты.

Специалисты рекрутингового портала добавляют, что наибольшее количество предложений о работе было размещено также сферах "IТ, телеком", "Продажи" и "Маркетинг". Эксперты говорят, что лидерство по открытым вакансиям сейчас все же занимает отрасль IТ. Сюда относятся любые технические специальности, связанные с информационными технологиями – от бизнес-аналитиков до разработчиков разных уровней.

Также Украине требуются производственные и рабочие специальности: грузчики, швеи, упаковщики, кондитеры, повара, специалисты на производстве. Третье место — профессии в сфере отельно-ресторанного бизнеса: официанты, кондитеры, пекари, бармены. Также на рынке существует большой спрос на менеджеров по продажам в разных сферах.