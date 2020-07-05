Самые удачливые знаки Зодиака: везет по жизни, но есть нюанс

Астрологи назвали самые удачливые знаки Зодиака – Львы, Стрельцы, Раки, Тельцы и Близнецы. Однако иногда звезды сулят этим знакам не самые счастливые периоды. Кто изначально запрограммирован быть счастливым и удачливым – читайте в нашей статье.

Как сообщает SlovoFrazа, астрологи считают, что в большинстве случаев Весам, Скорпионам и Девам не везет. Специалисты советуют больше расслабляться и не зацикливаться на пустяках. Нет, их никто не называет несчастными или не очень успешными — просто рожденным под этими знаками нужно перестать создавать себе проблемы. Тогда жизнь будет приносить меньше расстройств.

А такие зодиакальные знаки, как Водолей, Козерог, Овен и Рыбы, не используют свой потенциал полностью, поэтому часто упускают дары жизни. Астрологи советуют хвататься за любую возможность стать успешным!

Очередь дошла до представителей самых счастливых знаков зодиака — людей, которые отличаются неисчерпаемым оптимизмом и любовью к жизни. Стрельцы, Львы, Раки, Тельцы и Близнецы – самые везучие знаки Зодиака. Но иногда судьба им тоже подбрасывает неприятности. Дело в том, что они мастерски умеют радоваться каждому мгновению и заряжают позитивом всех окружающих.

Напомним, ранее мы рассказывали для кого из знаков Зодиака парад планет может стать роковым.

Также STYLER рассказывал, как погадать на затмение 5 июля.