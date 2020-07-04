Парад планет 4 июля: для кого из знаков Зодиака этот день может стать роковым

Гороскоп на день парад планет 4 июля (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, для кого день парада планет может оказаться сложным и тяжелым

В субботу, 4 июля, начнется полный парад планет. Это астрономическое явление уникальное и подобные события происходят не чаще, чем один раз в 170 лет. Парад планет несет в себе много угроз и опасностей, но некоторые могут кардинально поменять свою жизнь в такой период.

Астрологи рассказали, для кого этот день может стать роковым и как избежать глобальных неприятностей во время парада планет. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Для Овнов парад планет может оказаться сложным и напряженным периодом. В субботу может появиться много негативной энергетики, которую не стоит впускать в свою жизнь. Может возникнуть внезапно много трудностей, проблем и неприятных ситуаций. Самое главное – не растеряться и начать решать все проблемы по одной. Отвлекаться нельзя, так как это вызовет серьезные и роковые последствия. За новые проекты браться не стоит, принятие важных решения отложите на более благоприятный период.

Телец

4 июля может для Тельца сыграть очень важную роль в жизни, все зависит от поведения. Появится возможность завершить важные проекты, реализовать давно задуманное и спланировать свое будущее. В субботу вы сможете выполнить все, на что ранее не хватало времени. Астрологи призывают Тельцов сконцентрироваться на работе, не отвлекаться на посторонние и ненужные факторы. Если будете лениться и захотите расслабиться – день принесет вам проблемы. И тогда все нерешенные задачи растянуться на весь июль.

Дева

В субботу на вас свалится большая ответственность в профессиональном плане. Это может быть сложный проект или новая команда сотрудников. Постарайтесь не скатиться до деспотизма и ничего не завалить. Не тормозите с принятием решений, у вас достаточно опыта и знаний, чтобы сделать выбор. При общении с коллегами и подчиненными ведите себя дипломатично. Если у вас получиться добиться расположения, то грандиозный успех вам обеспечен.

Скорпион

Парад планет для Скорпионов пройдет нервно и напряженно. В субботу появится много возможностей и шансов, чтобы продвинуться вперед. Развитие событий будет зависеть от вашего настроения и умения контролировать собственные эмоции. 4 июля эмоции будут зашкаливать и до срыва будет совсем близко, вы будете нервничать по мелочам и вступать в любую ссору. Нужно взять себя в руки, перестать цепляться за обстоятельства, иначе не только перспективы пройдут мимо вас, но и наживете новых врагов.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог дала совет о том, как погадать на затмение 5 июля.

А также рассказывали о том, как пережить Большой парад планет 4 июля правильно и не навлечь на себя неприятности.

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Автор: Анна Шиканова