Как погадать на затмение 5 июля: астролог дала советы

Затмение (фото: pixabay.com)

Астролог рассказала, как можно погадать на затмение

Украинцев 5 июля ждет Лунное затмение, в это время можно легко узнать о волнующих вопросах и проблемах в жизни человека. Астролог Эфа Форина рассказала, что во время затмения можно погадать, для этого вам понадобится колода из 36 карт.

Сначала необходимо перемешать колоду, мысленно формулируя вопрос: в чем заключается причина проблемы. Затем начинать вытаскивать из колоды карты по одной. Об этом пишет "Обозреватель".

Ответом на ваш вопрос будут первые карты одного из трех достоинств – дама, король или туз.

Если вам выпал пиковый или крестовый король или пиковая или крестовая дама, это означает, что какой-то мужчина или какая-то женщина окажут помощь в решении проблемы. Если король и дама "красной" масти, это говорит о встрече людей, которые "дадут силы для решения проблемы".

Тузы "черных" мастей указывают на негативное воздействие – зависть, проклятие, месть и так далее. "Красные" тузы говорят о том, что и проблема, и ее решение полностью находятся в руках самого человека.

Как мы ранее писали, лето перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову.

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Автор: Людмила Жукова