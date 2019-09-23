Самые трогательные номера-посвящения пятого эфира Танцев со звездами

Пятый эфир грандиозного шоу Танцы со звездами 2019 был посвящен откровениям участников. Каждый из танцовщиков должен был поставить свой номер в честь определенного года, который изменил его жизнь.

Новый выпуск выдался очень эмоциональным: Людмила Барбир рассказала о болезни мамы, Даниэль Салем - о том, как участвовал в войне в Ливане. А Виктория Булитко посвятила свой танец близкой подруге и коллеге по "Дизель шоу" Марине Поплавской, которая трагически погибла в ДТП 20 октября 2018 года.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич, ставшие лидерами пятого эфира, исполнили драматический вальс под песню "Skin" rag'n'bone. Телеведущий впервые откровенно рассказал о том, как воевал в Ливане, а его близкие в течение двух недель считали, что он погиб. Поддержать ведущего на эфир пришла его жена Мария.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцевали в честь Марины Поплавской. А актриса "Дизель шоу", которая также была в микроавтобусе в ночь катастрофы, рассказала о пережитой трагедии.

"После этой трагедии почти год прошел. Это был переезд со Львова в Киев, мы все спали и я проснулась от очень сильного удара. Через четыре дня после аварии, у нас должна быть поездка в Германию, где на Марину ждал любимый мужчина. Просто не хватило времени", - поделилась чувствами Виктория.

Судьи высоко оценили контемпорари в исполнении пары.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко посвятили фристайл всем, кто погиб в результате аварии на ЧАЭС и ее ликвидаторам. Поддержать пару в зрительный зал пришел ликвидатор, настоящий герой - Алексей Ананенко.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Людмила Барбир и Дмитрий Жук станцевали фокстрот под хит Джамалы "Путь домой". Телеведущая посвятила танец своей маме, которая недавно перенесла тяжелую болезнь и длительную реабилитацию.

"Если вы давно не звонили маме, возьмите сейчас и позвоните. Цените каждую минуту рядом с ней, потому что мы до тех пор остаемся детьми, пока живет на свете мама", - обратилась к зрителям Людмила Барбир.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Ксения Мишина и Женя Кот исполнили на паркете хип-хоп. Актриса рассказала о сложном времени, когда ей пришлось одной воспитывать и заботиться о маленьком сыне. Отец Платона ни разу не пришел к мальчику.

"Мой сынок и моя мама дали мне силы возродиться и жить дальше", - поделилась Ксения.

Ксения Мишина и Женя Кот (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Первое место по результатам голосования заняли Даниэль Салем и Юлия Сахневич - они набрали 28 баллов. А проект покинула самая эпатажная пара "Танцев" этого сезона - MARUV и JAY.