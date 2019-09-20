Танцы со звездами: Булитко посвятит номер памяти погибшей Марины Поплавской

Виктория Булитко и Марина Поплавская (коллаж РБК-Україна)

Виктория Булитко на Танцах со звездами 2019 исполнит трогательный танец

На Танцах со звездами 2019 Виктория Булитко покажет танец, который она посвятит году знакомства с трагически погибшей актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской.

Марина Поплавская погибла в октябре 2018 года (фото: facebook.com/dizelshow)

Булитко вспомнила, что ее юмористическая карьера началась с команды КВН "Девчонки из Житомира". В детстве Вика и не мечтала, что будет играть в составе любимой женской команды на одной сцене с самой Поплавской. Но в 2011 году это случилось. Именно тогда Виктория и Марина познакомились и со временем сблизились.

"Для танца я выбрала год знакомства с Великой актрисой, легендой украинского юмора - Мариной Поплавской. Я благодарна судьбе, что мы встретились в 2011 году, смогли вместе поработать и даже подружиться. Маринка для меня была другом, мамой, наставницей", - говорит Виктория.

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Cвоим чувственным танцем в стиле контемпорари Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар расскажут, как важно ценить время с близкими людьми.

"Я сейчас очень жалею обо всем, что так и не успела сказать. В своем номере мы затронем тему времени. Хотим напомнить, как важно говорить нужные слова, не откладывая на потом. Потому что это пресловутое "потом" может не наступить", - отметила Булитко.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/bulitka)

Добавим, что 5 прямой эфир проекта Танцы со звездами 2019 состоится в воскресенье, 22 сентября, на канале 1+1.