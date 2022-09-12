Самые распространенные фобии, с которыми мы можем жить и не знать об этом

Акрофобия

Акрофобия - страх перед высотой. С ним живут около 6% населения Земли. Человек с акрофобией старается избегать мостов, башен, холмов, крыш или балконов, потому что высота вызывает у него головокружение, тошноту и даже паническую атаку.

В некоторых случаях акрофобия является следствием травматического опыта. Но есть люди, которые боятся высоких мест, хотя и никогда на них не забирались.

Кинофобия

Кинофобия - страх перед собаками, который довольно часто возникает вследствие укуса или агрессивного поведения животного. Но кинофобия может внезапно проявиться и у тех, кто никогда раньше не имел конфликтов с собаками.

Среди возможных причин: тревожность передалась от одного из родителей, который боялся собак; фобическое расстройство возникло на фоне уязвимой нервной системы, низкой самооценки.

Кинофобия - сильный неконтролируемый страх, который может испортить человеку всю жизнь. Человек с фобией может вообще перестать выходить из дома.

Фото: Кинофобы могут бояться даже маленьких щенков (pixabay.com)

Мизофобия

Мизофобия - патологический страх перед микробами и вирусами, ставший более распространенным во время коронавирусной пандемии.

Мизофобы боятся физического контакта с другими людьми, избегают касаться окружающих предметов и заходить в места, где можно заразиться: больницы, общественный транспорт и тому подобное.

Трипанофобия

Около 10% взрослого населения Земли имеет страх перед инъекциями. Трипанофобы могут испытывать непреодолимую тревогу и даже панику не только от вида шприца, но и от самой мысли, что укол будет болезненным, игла может сломаться или пузырьки воздуха попадут под кожу.

Эта фобия опасна, потому что те, кто страдает от нее, избегают обращаться за медицинской помощью, даже когда она нужна немедленно.

Аэрофобия

Несмотря на то, что авиационный транспорт является одним из самых безопасных, его боятся едва ли не сильнее всего. Аэрофобы объясняют свой страх по-разному: некоторые боятся авиакатастрофы и собственной неспособности проконтролировать ситуацию, другие же боятся, что во время полета что-то случится с ними самими, к примеру, сердечный приступ, и никто им не поможет.

Аэрофоб испытывает специфические симптомы: проблемы с дыханием, быстрое сердцебиение, дрожь, повышенное потоотделение, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, дезориентированность.