Как привлекать и влюблять в себя людей: запомните эти приемы

Психологические приемы помогают привлекать других людей, и даже влюблять в себя. Но об этих фишках знает не каждый.

Как привлекать других людей (универсальные советы)

"Я люблю тебя" имеет более эмоциональное воздействие на мозг, когда его шепчут на левое ухо.

Осанка имеет значение если вы стоите прямо и смотрите в глаза во время разговора с людьми, которые вас привлекают, это сделает вас более уверенным и привлекательным.

Сильное чувство юмора является признаком интеллекта и привлекает других.

Не раскрывайте всем о себе все . А еще лучше отвечайте лишь тогда, когда вас спросят, и как можно реже. Храните ауру таинственности, и люди будут больше тянуться к вам.

Не сохраняйте типичную улыбку. Улыбайтесь только тогда, когда вы смотрите на кого-то глазами, чтобы они почувствовали себя особенными.

Спрашивайте о собеседнике: людей естественно привлекают люди, которые задают вопросы о них. Отсюда выражение "узнать кого-то поближе".

Будьте счастливы и позитивны : людям нравятся счастливые и позитивные люди!

Пусть вокруг вас царит равнодушие. Это может быть немного сложно. Вы должны достичь правильного баланса: безразлично, что думают другие, и уделять им достаточно уважения и важности.

Несколько советов для влюбления (мужчинам и женщинам)

Сделайте первый шаг: женщин автоматически привлекают парни, которые начинают разговор, проявляют инициативу и заставляют их смеяться.

Более глубокий голос: мужчины с более глубоким голосом имеют больше шансов произвести неизгладимое впечатление на женщин, чем мужчины с более высоким голосом.

Создавайте сексуальное напряжение без прикосновений: это делается тонко и с помощью флирта. Это создает мгновенное участие, если вы делаете это правильно.

Носите красное: люди подсознательно считают, что женщины, которые носят красное, более привлекательны и сексуальны, поэтому люди будут сидеть ближе к женщинам, которые носят красные платья.