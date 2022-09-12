Найпоширеніші фобії, з якими ми можемо жити і не знати про це

Акрофобія

Акрофобія - страх перед висотою. З ним живуть близько 6% населення Землі. Людина з акрофобією намагається уникати мостів, веж, пагорбів, дахів чи балконів, бо височінь викликає в неї запаморочення, нудоту й навіть панічну атаку.

У деяких випадках акрофобія є наслідком травматичного досвіду. Але є люди, які бояться високих місць, хоча й ніколи на них не забиралися.

Кінофобія

Кінофобія - страх перед собаками, який досить часто виникає внаслідок укусу чи агресивної поведінки тварини. Але кінофобія може раптово проявитися й у тих, хто ніколи раніше не мав конфліктів із собаками.

Серед можливих причин: тривожність передалася від одного з батьків, який боявся собак; фобічний розлад виник на тлі вразливої нервової системи, низької самооцінки.

Кінофобія - сильний неконтрольований страх, що може зіпсувати людині все життя. Людина з фобією може взагалі перестати виходити з дому.

Фото: Кінофоби можуть боятися навіть маленьких цуциків (pixabay.com)

Мізофобія

Мізофобія - патологічний страх перед мікробами та вірусами, що став більш поширеним під час коронавірусної пандемії.

Мізофоби бояться фізичного контакту з іншими людьми, уникають торкатися навколишніх предметів та заходити в місця, де можна заразитися: лікарні, громадський транспорт тощо.

Трипанофобія

Близько 10% дорослого населення Землі має страх перед ін’єкціями. Трипанофоби можуть відчувати непереборну тривогу і навіть паніку не лише від вигляду шприца, а й від самої думки, що ін’єкція буде болючою, голка може зламатися або бульбашки повітря потраплять під шкіру.

Ця фобія є небезпечною, адже ті, хто страждає на неї, уникають звертатися за медичною допомогою, навіть коли вона потрібна негайно.

Аерофобія

Попри те, що авіаційний транспорт є одним із найбільш безпечних, його бояться чи не найдужче. Аерофоби пояснюють свій страх по-різному: дехто боїться авіакатастрофи і власної неспроможності проконтролювати ситуацію, інші ж бояться, що під час польоту щось трапиться з ними самими, приміром, серцевий напад, і ніхто їм не допоможе.

Аерофоб відчуває специфічні симптоми: проблеми з диханням, швидке серцебиття, тремтіння, підвищене потовиділення, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, дезорієнтованість.