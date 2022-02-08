Эксперты назвали лучший напиток для сжигания жира на животе

Многие люди, когда пытаются похудеть, то в основном сосредотачиваются на продуктах, которые они едят, но часто забывают, что выбор напитков также играет в этом важную роль.

Стоит отметить, что жир на животе, который еще также называют висцеральным жиром - считается опасным, поскольку он обволакивает наши внутренние органы. При этом потребление калорий - один из самых быстрых способов набрать лишний вес.

Сладкие напитки, такие как газированные напитки, коктейли и обработанные фруктовые напитки, содержат огромное количество сахара и практически не имеют питательной ценности. А без таких питательных веществ, как, например, клетчатка, эти сладкие напитки могут быстро привести к нежелательному увеличению веса.

К счастью, есть такие напитки, которые поможет вам сбросить вес. По словам Кортни Д'Анджело, автора книги "Go Wellness", одним из лучших напитков для сжигания жира на животе является напиток с высоким содержанием белка, такой как протеиновый коктейль или смузи.

Как протеиновые коктейли способствуют сжиганию жира на животе

Протеиновый коктейль (фото: pixabay.com)

Белок (протеин) выполняет ряд различных функций в потере висцерального жира. Во-первых, протеиновые напитки могут вызвать чувство сытости и обуздать чувство голода, что всегда важно при сжигании жира.

Эксперты обнаружили, что диеты с высоким содержанием белка напрямую связаны с потерей жира из-за того, что они сигнализируют о сытости. Кроме того, белок также помогает повысить ваш метаболизм за счет увеличения мышечной массы.

"Наши мышцы метаболически активны, а это означает, что чем больше у нас мышц, тем быстрее ваш метаболизм, что приводит к сжиганию большего количества жира по всему телу и в области живота", - говорит Д'Анджело.

Из-за этого напитки с высоким содержанием белка полезны для наращивания мышечной массы, а также для сжигания жира на животе.

В поисках лучшего протеина

Когда дело доходит до выбора протеинового порошка для приготовления коктейля или смузи, есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите учесть.

Сначала вам нужно убедиться, что продукцию компании протестировала третья сторона, поскольку многие бренды этого не делают. Это поможет вам быть уверенными в том, что вы потребляете безопасный продукт.

Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите найти, - это производитель, который не использует сахар или совсем немного добавляет его. Это поможет вам придерживаться ваших целей по снижению веса.