Самые полезные фрукты и ягоды в июле: богатый кладезь витаминов на весь год

Летом нужно обязательно успеть запастись витаминами на весь год и укрепить свой иммунитет. Самое лучшее в этих целях – по максимуму включить в рацион сезонные фрукты, которые не только очень полезные, но и вкусные.

Какие фрукты и ягоды поспевают в июле и какие витамины в них содержатся – читайте в Styler.

Персики

Персики насыщены растительной клетчаткой, которая улучшает пищеварение и действует благоприятно на всю работу желудка. В них много витамина А, В, С, калия и железа. Также они богаты антиоксидантами и магнием. Персики могут помочь организму справиться с бессонницей, стрессами и даже отогнать тоску и депрессию. Для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса – персики будут отличной пищей, так как они малокалорийны, но очень питательны. Персики также можно есть после сытного обеда, они помогут побыстрее переварить жирную пищу.

Абрикосы

В этом фрукте содержится много железа, солей кальция и пектины. Ежедневное употребление абрикосов помогает наладить работу кроветворения. Из абрикосов делают закрутки на зиму, и они долго сохраняют все свои полезные вещества. Мармелад, джемы, варенье, сок, сиропы – все это поможет получить зимой достаточное количество витаминов. Абрикосы можно употреблять в свежем в виде, в виде закруток, сушеные и вяленые.

Черника

Королева среди ягод в середине лета. Самое целебное свойство черника оказывает на зрение, но специалисты утверждают, что это ягода просто невероятный эликсир молодости, красоты и здоровья. Она полезна при гастритах, восстанавливает пониженную кислотность, укрепляет капилляры, понижает уровень сахара в крови, убивает бактерии в полости рта и верхних дыхательных путей. Диетологи рекомендуют есть чернику свежей или использовать в мороженом, пирогах, варениках или пирожках. Ее можно добавлять в творог, завтраки и есть со сметаной. Также она прекрасно сочетается с мясными салатами.

Смородина

Смородина бывает белая, красная и черная. Самой полезной считается именно черная смородина, которая достигает спелости именно в июле. Она сладкая, сочная и прекрасно подходит для употребления свежей или в различной выпечке. В ней много витаминов – С, В1, В2, В12, D, Е, К, глюкоза, пектины, гликозиды, каротиноиды, флавониды. На зиму из нее делают заморозки, варят варенье и компоты.

Малина

По количеству витаминов и лечебных свойств с малиной не может сравниться ни одна ягода. В ней содержится большое количество витамина А, С, Е, РР, вся группа витаминов В, фолиевая кислота, калий, медь, глюкоза, фруктоза, железо и клетчатка. Эта ягода особенно полезна для женщин. Малина восстанавливает работу желудка, улучшает пищеварение, благотворно влияет на работу почек, сердца, восстанавливает сердечный ритм, помогает при диабете, неврастении и воспалении суставах. Она совершенно некалорийная, но очень вкусная.

На зиму ее закручивают в банки в виде варенья, которое помогает при простудах. А летом ее можно есть свежей, делать с ней фруктовые салаты, добавлять в закуски и даже в блюда из мяса.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи сообщили для кого черешня категорически противопоказана.