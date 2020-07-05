Найкорисніші фрукти і ягоди в липні: багате джерело вітамінів на весь рік

Влітку треба обов'язково встигнути запастися вітамінами на весь рік і зміцнити свій імунітет. Найкраще в цих цілях – по максимуму включити в раціон сезонні фрукти, які не тільки дуже корисні, але й смачні.

Які фрукти і ягоди достигають в липні і які вітаміни в них містяться – читайте в Styler.

Персики

Персики містять рослинну клітковину, яка покращує травлення і діє сприятливо на всю роботу шлунка. У них багато вітаміну А, В, С, калію і заліза. Також вони багаті антиоксидантами та магнієм. Персики можуть допомогти організму впоратися з безсонням, стресами та навіть відігнати тугу і депресію. Для тих, хто хоче позбутися зайвої ваги – персики будуть відмінною їжею, оскільки вони малокалорійні, але дуже поживні. Персики також можна їсти після ситного обіду, вони допоможуть швидше переварити жирну їжу.

Абрикоси

У цьому фрукті міститься багато заліза, солей кальцію і пектини. Щоденне вживання абрикосів допомагає налагодити роботу кровотворення. З абрикосів роблять закрутки на зиму, і вони довго зберігають всі свої корисні речовини. Мармелад, джеми, варення, сік, сиропи – все це допоможе отримати взимку достатню кількість вітамінів. Абрикоси можна вживати у свіжому вигляді, у вигляді закруток, сушені та в'ялені.

Чорниця

Королева серед ягід в середині літа. Саму цілющу властивість чорниця має на зір, але фахівці стверджують, що це ягода просто неймовірний еліксир молодості, краси та здоров'я. Вона корисна при гастритах, відновлює знижену кислотність, зміцнює капіляри, знижує рівень цукру в крові, вбиває бактерії в порожнині рота і верхніх дихальних шляхів. Дієтологи рекомендують їсти чорницю свіжою або використовувати в морозиві, пирогах, варениках чи пиріжках. Її можна додавати в сир, сніданки та їсти зі сметаною. Також вона чудово поєднується з м'ясними салатами.

Смородина

Смородина буває біла, червона і чорна. Найкориснішою вважається саме чорна смородина, яка досягає стиглості саме в липні. Вона солодка, соковита і прекрасно підходить для вживання свіжої або в різній випічці. У ній багато вітамінів – С, В1, В2, В12, D, Е, К, глюкоза, пектини, глікозиди, каротиноїди, флавоноїди. На зиму з неї роблять заморозки, варять варення і компоти.

Малина

За кількістю вітамінів і лікувальних властивостей з малиною не може зрівнятися жодна ягода. У ній міститься велика кількість вітаміну А, С, Е, РР, вся група вітамінів В, фолієва кислота, калій, мідь, глюкоза, фруктоза, залізо і клітковина. Ця ягода особливо корисна для жінок. Малина відновлює роботу шлунка, покращує травлення, цілюще впливає на роботу нирок, серця, відновлює серцевий ритм, допомагає при діабеті, неврастенії та запаленні суглобах. Вона абсолютно некалорійна, але дуже смачна.

На зиму її закручують в банки у вигляді варення, яке допомагає при застудах. А влітку її можна їсти свіжою, робити з нею фруктові салати, додавати у закуски та навіть у страви з м'яса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі повідомили для кого черешня категорично протипоказана.