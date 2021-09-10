Самые необычные рецепты для консервации: варенье из картофеля, джем из лука и лимоны с солью

Заготовки на зиму обычно украинцы делают традиционные – заморозка ягод, огурцы и помидоры в банках, капуста. Однако есть интересные рецепты, которые стоит попробовать.
О самых необычных рецептах консервации на зиму – читайте ниже.
Ингредиенты:
Рецепт приготовления:
Лимоны тщательно моем, обдаем кипятком, обсушиваем.
Снимаем кожуру и нарезаем ее мелкими кусочками.
Чеснок чистим и измельчаем с помощью пресса.
Чесночную кашицу смешиваем с нарезанной кожурой лимона и выкладываем в форму для духовки.
Сушить при температуре 100 градусов, 15 минут.
Даем смеси остыть, добавляем душистый перец и морскую соль.
Измельчаем в блендере.
Подсушиваем и раскладываем по сухим банкам с крышками. Хранить при комнатной температуре. Добавляем в блюда из рыбы, мяса и овощей.
Ингредиенты:
Рецепт приготовления:
Картофель моем, чистим, отвариваем до готовности.
Растираем картофель в пюре.
Сахар растворяем в воде, ставим на огонь, доводим до кипения.
К сиропу добавляем картофельное пюре, специи, ванильный сахар. Убавляем огонь до минимума и варим 15 минут, постоянно помешивая.
За минуту до окончания варки добавляем ром и снимаем с огня.
Готовое варенье выкладываем в стерилизованные банки, закрываем крышками, даем остыть и убираем.
Ингредиенты:
Рецепт приготовления:
Свеклу моем, чистим, отвариваем до готовности в воде с лимонной кислотой. Кислота нужна, чтобы свекла не потеряла свой цвет.
Свеклу натираем на мелкой терке или измельчаем в комбайне.
В массу добавляем красное вино, сахар, ставим на газ и доводим до кипения. Варим полтора часа.
Лимоны моем, цедру натираем на терке, из самого лимона выдавливаем сок.
Через полтора часа добавляем лимоны в варенье, туда же – ванильный сахар.
Варим еще 15 минут, раскладываем по банкам и сразу закатываем.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Лук моем, чистим и режем тонкими полукольцами.
В сотейнике растапливаем масло, выкладываем лук и томим его на слабом огне до прозрачности.
Добавляем тимьян, кориандр, соль, сахар, уксус, вино и все хорошо перемешиваем.
Даем смеси закипеть, огонь убавляем и варим, постоянно помешивая до тех пор, пока лук не начнет карамелизироваться.
Готовое луковое варенье раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем крышками и храним в прохладном темном месте.
Как сварить варенье из лука
Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал самые полезные заготовки на зиму.
А также мы рассказывали о том, как закручивать на зиму помидоры без рассола и воды.