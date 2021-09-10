Самі незвичайні рецепти для консервації: варення з картоплі, джем з цибулі і лимони з сіллю

Заготівлю на зиму зазвичай українці роблять традиційні - заморожування ягід, огірки та помідори в банках, капуста. Однак є цікаві рецепти, які варто спробувати.
Про самі незвичайні рецепти консервації на зиму – читайте нижче.
Інгредієнт:
Рецепт приготування:
Лимони ретельно миємо, обдаємо окропом, обсушуємо.
Знімаємо шкірку і нарізаємо її дрібними шматочками.
Часник чистимо і подрібнюємо за допомогою преса.
Часникову кашку змішуємо з нарізаною шкіркою лимона і викладаємо у форму для духовки.
Сушити при температурі 100 градусів, 15 хвилин.
Даємо суміші охолонути, додаємо запашний перець і морську сіль.
Подрібнюємо в блендері.
Підсушуємо і розкладаємо по сухим банкам з кришками. Зберігати при кімнатній температурі. Додаємо в страви з риби, м'яса та овочів.
Інгредієнт:
Рецепт приготування:
Картоплю миємо, чистимо, відварюємо до готовності.
Розтираємо картоплю в пюре.
Цукор розчиняємо у воді, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння.
До сиропу додаємо картопляне пюре, спеції, ванільний цукор. Зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо 15 хвилин, постійно помішуючи.
За хвилину до закінчення варіння додаємо ром і знімаємо з вогню.
Готове варення викладаємо в стерилізовані банки, закриваємо кришками, даємо охолонути та прибираємо.
Інгредієнт:
Рецепт приготування:
Буряк миємо, чистимо, відварюємо до готовності у воді з лимонною кислотою. Кислота потрібна, щоб буряк не втратила свій колір.
Буряк натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо в комбайні.
У масу додаємо червоне вино, цукор, ставимо на газ і доводимо до кипіння. Варимо півтори години.
Лимони миємо, цедру натираємо на тертці, з самого лимона видавлюємо сік.
Через півтори години додаємо лимони в варення, туди ж - ванільний цукор.
Варимо ще 15 хвилин, розкладаємо по банках і відразу закочуємо.
Інгредієнт:
Спосіб приготування:
Лук миємо, чистимо і ріжемо тонкими півкільцями.
У сотейнику розтоплюємо масло, викладаємо цибулю і Томім його на слабкому вогні до прозорості.
Додаємо чебрець, коріандр, сіль, цукор, оцет, вино і все добре перемішуємо.
Даємо суміші закипіти, вогонь зменшуємо і варимо, постійно помішуючи до тих пір, поки цибуля не почне карамелізуватися.
Готове цибульне варення розкладаємо по стерилізованим банкам, закочує кришками та зберігаємо в прохолодному темному місці.
Як зварити варення з лука
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав найкорисніші заготівлі на зиму.
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