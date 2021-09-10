Самі незвичайні рецепти для консервації: варення з картоплі, джем з цибулі і лимони з сіллю

Лимонна сіль

Інгредієнт:

Лимон 2 шт.

Сіль морська 50 г

Запашний перець (горошок) 60 г

Часник 2 зубки

Рецепт приготування:

Лимони ретельно миємо, обдаємо окропом, обсушуємо.

Знімаємо шкірку і нарізаємо її дрібними шматочками.

Часник чистимо і подрібнюємо за допомогою преса.

Часникову кашку змішуємо з нарізаною шкіркою лимона і викладаємо у форму для духовки.

Сушити при температурі 100 градусів, 15 хвилин.

Даємо суміші охолонути, додаємо запашний перець і морську сіль.

Подрібнюємо в блендері.

Підсушуємо і розкладаємо по сухим банкам з кришками. Зберігати при кімнатній температурі. Додаємо в страви з риби, м'яса та овочів.

Варення з картоплі

Інгредієнт:

Картопля 330 г

Цукор 250 г

Ванільний цукор 10 г

Вода 80 мл

Ром 20 мл

Спеції: імбир, кориця, гвоздика, мускатний горіх - 1 ч. ложка (можна взяти готову спецію для глінтвейну)

Рецепт приготування:

Картоплю миємо, чистимо, відварюємо до готовності.

Розтираємо картоплю в пюре.

Цукор розчиняємо у воді, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння.

До сиропу додаємо картопляне пюре, спеції, ванільний цукор. Зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо 15 хвилин, постійно помішуючи.

За хвилину до закінчення варіння додаємо ром і знімаємо з вогню.

Готове варення викладаємо в стерилізовані банки, закриваємо кришками, даємо охолонути та прибираємо.

Варення з буряка

Інгредієнт:

Буряк 1 кг

Лимон 2 шт.

Цукор 0,5 кг

Ванільний цукор 10 г

Лимонна кислота 0,5 чайної ложки

Червоне вино (Кагор) 100 мл

Рецепт приготування:

Буряк миємо, чистимо, відварюємо до готовності у воді з лимонною кислотою. Кислота потрібна, щоб буряк не втратила свій колір.

Буряк натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо в комбайні.

У масу додаємо червоне вино, цукор, ставимо на газ і доводимо до кипіння. Варимо півтори години.

Лимони миємо, цедру натираємо на тертці, з самого лимона видавлюємо сік.

Через півтори години додаємо лимони в варення, туди ж - ванільний цукор.

Варимо ще 15 хвилин, розкладаємо по банках і відразу закочуємо.

Варення з лука

Інгредієнт:

Цибуля ріпчаста 1,5 кг

Цукор 200 г

Сухе вино 200 мл

Вершкове масло 50 г

Винний оцет 3 ст. ложки

Сухий чебрець 1 ч. ложка.

Мелений коріандр 0,5 ч. ложки

Сіль 2/3 ч. ложки

Спосіб приготування:

Лук миємо, чистимо і ріжемо тонкими півкільцями.

У сотейнику розтоплюємо масло, викладаємо цибулю і Томім його на слабкому вогні до прозорості.

Додаємо чебрець, коріандр, сіль, цукор, оцет, вино і все добре перемішуємо.

Даємо суміші закипіти, вогонь зменшуємо і варимо, постійно помішуючи до тих пір, поки цибуля не почне карамелізуватися.

Готове цибульне варення розкладаємо по стерилізованим банкам, закочує кришками та зберігаємо в прохолодному темному місці.

Як зварити варення з лука