Помидоры на зиму без рассола и воды: такого вы точно еще не делали!
В конце лета и в начале осени различные рецепты консервации на зиму становятся особенно популярными. Самые интересные – необычные, которые помогают сделать закрутку быстро и сэкономить на ингредиентах.
Один из таких рецептов – консервация помидоров без воды и рассола. Как закрутить такие помидоры – читайте ниже.
Ингредиенты:
Помидоры средней формы и с толстой кожурой
Базилик или зонтики укропа (по вкусу)
Способ приготовления:
Секрет этого рецепта необычайно простой – нужно, чтобы помидоры, зелень и банки были идеально сухими.
Банки и крышки нужно тщательно простерилизовать и полностью высушить.
Помойте помидоры и зелень, а потом также нужно их полностью высушить.
Положите на дно банки немного базилика (или укропа), и заполните банки помидорами. Сверху накройте овощи базиликом или укропом. Никакой соли, горчицы, жидкости или уксуса добавлять в банки не нужно.
Банки закрутите настолько сильно, насколько хватит для этого сил.
На дно кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте банки с помидорами и залейте по плечики водой. Включите печь и стерилизуйте банки с момента закипания воды еще 20-25 минут.
Важно! Не вытаскивайте банки из воды до тех пор, пока вода не остынет полностью.
Хранить банки можно в кладовке, в подвале или просто в квартире – в темном и прохладном месте.
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