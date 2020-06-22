Самые малоизвестные факты про именинника Сергея Притулу: меломан, который чуть не женился на спор

22 июня звездный ведущий, юморист и актер Сергей Притула празднует свое 39-летие.

Казалось бы, за все годы работы Притулы на ТВ зрители узнали о любимом ведущем все, что только можно было узнать. Поэтому предлагаем вам подборку самых малоизвестных фактов о звезде "Нового канала", которые точно вас удивят.

О Сергее Притуле написали книгу

Дело было так. Еще в 2011 году на радио Новой Зеландии прошел конкурс, победитель которого получил сомнительный приз - поездку в Украину с целью секс-туризма. Узнав об этом, Сергей Притула инициировал акцию в ответ, получившая название "На Зеландию!" Передать новозеландцам "привет" от Украины поехал писатель и путешественник Максим Кидрук. Все это Кидрук запечатлел в своей книге "На Зеландию!"

Притула учился в Малой Академии Наук Украины

В 1997 году занял второе место по Украине на защите научной работы.

Однажды его забрали в отделение полиции

История произошла в Луганской области, где Сергей пребывал с волонтерской миссией. По случайности военные на одном из блок-постов области, не узнав Притулу, вызвали полицию из-за отсутствия у ведущего документов, устанавливающих личность. Но все закончилось благополучно!

Притула - большой меломан

Иногда перед началом съемок "Хто зверху?", "Дети против звезд" и других проектов Сергей просит включить музыку на площадке. Также ведущий любит послушать ее в машине.

"Я обычно когда езжу, слушаю радио. Даже иногда не знаю имен и фамилий тех, кто поет. Просто нравится песня, и я еду и подпеваю", - признается Притула.

Супруга Сергея Катерина придумала забавное прозвище мужу

"Я вообще-то не люблю этих писклявый обращений, но есть одно... Когда я делаю какие-то правильные вещи, и они улучшают жизнь моей семьи, прихожу потом домой, а меня жена встречает на пороге и говорит: "Пришла моя вумна вутка", - рассказывает ведущий.

Притула не умеет кататься на велосипеде

Этот удивительный факт Притула несколько раз озвучивал в эфире шоу "Хто зверху?".

В университете Притулу чуть не выгнали за месяц до получения диплома

Это могло случиться из-за того, что будущий ведущий был предводителем студенческого митинга.

После переезда в Киев будущий шоумен снимал квартиру вместе с участниками группы СКАЙ.

Музыканты и ведущий жили на улице Патриса Лумумбы (сейчас - Иоанна Павла II). Легко догадаться, что там, как говорит и сам Притула, "был дурдом!"

Поклонник знаменитых актрис Веры Фармиги и Кэтрин Винник

Обе актрисы имеют украинское происхождение и добились успеха в своем деле, а это - повод для гордости! Притула недавно признался, что мечтает пригласить их на концерт "Вар’яти-шоу" во время гастролей по США и Канаде.

И еще один бонус-факт: в молодости Притула чуть не женился на спор!

Мы поздравляем Сергея с днем рождения и желаем ему много вдохновения, сил, крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия в семье!

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Напомним, недавно Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады.

Также ранее Сергей записал красноречивое обращение к россиянам и жителям "ЛДНР".