Найбільш маловідомі факти про іменинника Сергія Притулу: меломан, який ледь не одружився на спір

22 червня зірковий ведучий, гуморист і актор Сергій Притула святкує своє 39-річчя.

Здавалося б, за всі роки роботи Притули на ТБ глядачі дізналися про улюбленого ведучого все, що тільки можна було дізнатися. Тому пропонуємо вам підбірку саме маловідомих фактів про зірку "Нового каналу", які вас здивують.

Про Сергія Притулу написали книгу

А було так. Ще в 2011 році на радіо Нової Зеландії пройшов конкурс, переможець якого отримав сумнівний приз – поїздку в Україну з метою секс-туризму. Дізнавшись про це, Сергій Притула ініціював акцію у відповідь, що отримала назву "На Зеландію!" Передати новозеландцям "привіт" від України поїхав письменник і мандрівник Максим Кідрук. Все це Кідрук описав у своїй книжці "На Зеландію!"

Притула навчався в Малій Академії Наук України

У 1997 році зайняв друге місце в Україні на захисті наукової роботи.

Одного разу його забрали у відділення поліції

Історія сталася в Луганській області, де Сергій перебував із волонтерською місією. Випадково військові на одному з блок-постів області, не впізнавши Притулу, викликали поліцію через відсутність у ведучого документів, що встановлюють особу. Та все закінчилося благополучно!

Притула - великий меломан

Іноді перед початком зйомок "Хто зверху?", "Діти проти зірок" та інших проектів Сергій просить увімкнути музику на майданчику. Також ведучий любить послухати її в машині.

"Я зазвичай коли їжджу, слухаю радіо. Іноді навіть не знаю імен і прізвищ тих, хто співає. Просто подобається пісня, і я їду і підспівую", - зізнається Притула.

Дружина Сергія Катерина придумала веселе прізвисько чоловікові

"Я взагалі-то не люблю оцих пискливих звернень, але є одне... Коли я роблю якісь правильні речі, і вони поліпшують життя моєї сім’ї, приходжу потім додому, а мене дружина зустрічає на порозі і каже: "Прийшла моя Вумна Вутка", - розповідає ведучий.

Притула не вміє кататися на велосипеді

Цей дивовижний факт Притула кілька разів озвучував в ефірі шоу "Хто зверху?".

В університеті Притулу мало не вигнали за місяць до отримання диплома

Це могло статися через те, що майбутній ведучий був ватажком студентського мітингу.

Після переїзду в Київ майбутній шоумен знімав квартиру разом з учасниками групи СКАЙ.

Музиканти і ведучий жили на вулиці Патріса Лумумби (нині - Івана Павла ІІ). Легко здогадатися, що там, як каже і сам Притула, "був дурдом!"

Шанувальник знаменитих актрис Віри Фарміги та Кетрін Винник

Обидві актриси мають українське походження і досягли успіху у своїй справі, а це - привід для гордості! Притула нещодавно зізнався, що мріє запросити їх на концерт "Вар'яти-шоу" під час гастролей по США та Канаді.

І ще один бонус-факт: в молодості Притула мало не одружився на спір!

Ми вітаємо Сергія з днем народження і бажаємо йому багато натхнення, сил, міцного здоров'я, гарного настрою та благополуччя в родині!

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, нещодавно Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради.

Також раніше Сергій записав красномовне звернення до росіян і жителів "ЛДНР".