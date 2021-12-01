ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самые лучшие способы приготовления яиц: принесут максимальную пользу

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 08:25
Самые лучшие способы приготовления яиц: принесут максимальную пользу Фото: Врач назвала лучшие способы приготовления яиц (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Яйца чаще всего употребляют на завтрак. И готовить их нужно правильно, чтобы получить от этого продукта максимальную пользу.

Какие способы приготовления яиц являются самыми лучшими, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в интервью для Sputnik.

По словам специалиста, яйца являются ценнейшим питательным продуктом. В них находится самый лучший белок, который прекрасно усваивается.

У белка яиц состав аминокислот даже намного лучше, чем в мясе.

"По составу яйца – это кладезь. Например, в яичном желтке содержится лецитин, который влияет на зрение, витамин А и множество других микроэлементов", - подчеркнула диетолог.

Способов приготовления яиц существует множество. Однако они усваиваются совершенно по-разному.

Самым лучшим блюдом из яиц врач называет омлет. Яйцо пашот и яйца Бенедикт усваиваются немного сложнее.

Более сложным для желудка является отварное яйцо. Далее по сложности следует обычная глазунья. А сырое яйцо усваивается намного труднее всех остальных.

Врач-диетолог отметила, что при приготовлении яиц некоторые люди использую только белки и отказываются от желтков. Однако так употреблять яйца не стоит. Чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, в пищу должен идти и белок, и желток.

В некоторых случаях при приготовлении блюда из нескольких яиц можно использовать три белка и один желток. И такой омлет можно есть через день, три-четыре раза в неделю.

Белковые омлеты хорошо подходят людям с обострением панкреатита или проблемами желчного пузыря.

Также специалист рекомендует есть яйца не только на завтрак, но и на ужин. Это блюдо легко усваивается и человек не будет ощущать тяжести в желудке.

Напомним, ранее мы писали о том, каким продуктом можно заменить яйцо в выпечке.

А также мы рассказывали о том, какими ошибками можно испортить обычную овсяную кашу.

Читайте РБК-Украина в Google News
яйца еда Здоровое питание Здоровая еда
LITE
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога