Самые красивые поздравления в картинках и СМС с Чистым четвергом для родных и близких
21 апреля 2022 года - Чистый четверг - особый день на Страстной неделе. Сегодня вспоминаются такие события, как Тайная вечеря и омовение Иисусом ног апостолов.
Как поздравить родных и близких с Чистым четвергом - читайте ниже в нашем материале Styler.
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
С добрым Чистым четвергом!
Радость пусть вольется в дом,
Вновь очистится душа,
Смоет все грехи вода.
Сил, здоровья пусть прибавит,
Мир, покой в душе настанет,
Чистым станет жизни путь,
Счастье и любовь придут.
В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю.
Пусть хранит вас Ангел светлый,
С четвергом вас, днем приветным.
Улыбки вам лучистой
В четверг желаю Чистый!
И дом чтобы, и мысли
От всех проблем очистить.
Пусть смоет все водица,
Жизнь вашу обновит,
Спокойствием и верой
Надолго наградит!
Пусть будет чисто все кругом:
Душа и мысли, и ваш дом.
Вас поздравляю от души
Сегодня с Чистым Четвергом.
Пусть будет чисто на пути,
Чтоб жить вы счастливо могли.
Без меры пожелать хочу
Добра, удачи и любви!
Ранее мы писали, как правильно купаться в Чистый четверг.