Найкрасивіші вітання в картинках і СМС з Чистим четвергом для рідних і близьких

21 квітня 2022 року - Чистий четвер - особливий день на Страсному тижні. Сьогодні згадуються такі події, як Таємна вечеря та обмивання Іісусом ніг апостолів. В цей день треба обов'язково очиститися душею й тілом, а також привітати своїх близьких.

Як привітати рідних з Чистим четвергом - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

У день, що Чистим величають,

Вас сердечно вітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас в день привітний!

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

щоб дерево життя цвіло.

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!