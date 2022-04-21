Найкрасивіші вітання в картинках і СМС з Чистим четвергом для рідних і близьких
21 квітня 2022 року - Чистий четвер - особливий день на Страсному тижні. Сьогодні згадуються такі події, як Таємна вечеря та обмивання Іісусом ніг апостолів. В цей день треба обов'язково очиститися душею й тілом, а також привітати своїх близьких.
Як привітати рідних з Чистим четвергом - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
У день, що Чистим величають,
Вас сердечно вітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас в день привітний!
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаєм,
щоб дерево життя цвіло.
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Раніше ми писали, як правильно купатися в Чистий четвер.