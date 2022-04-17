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Самые красивые поздравления в картинках и СМС с Вербным воскресеньем, чтобы порадовать родных и близких

Фото: Вербное воскресенье 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Сегодня 17 апреля по православному календарю украинцы будут праздновать Вербное Воскресенье - день в который вспоминается Вход Господень в Иерусалим, когда Иисуса Христа встречали пальмовыми ветвями всего за несколько дней до распятия.

Главным символом праздника является верба, которую святят в храмах, а как поздравить родных и близких с праздником - читайте ниже в материале Styler.

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.

В воскресенье Вербное
Хочу вам пожелать
Жить с надеждой, веруя,
Горестей не знать,
Чаще улыбаться
И душою петь,
Искренне смеяться,
Сердцем не стареть,
Под покровом Бога
Каждый день вам быть,
Радоваться много,
Этот мир любить!

Воскресенье вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше:
Если веришь сердцем -
То Господь услышит!

Верба пусть оберегает
Вас от горечи обид.
И Господь пусть помогает
В сердце лишь добро хранить.

В жизни мир и вдохновенье
Место главное займут.
С добрым Вербным воскресеньем!
Пусть в душе царит уют!

Воскресенье Вербное
К нам весной спешит,
И надежды светлые
Трепетно сулит,
Пусть прекрасным, ласковым,
Свежим ветерком
К вам прибудут радости
И достаток в дом!

С праздником светлым,
С предвестником Пасхи,
Днем самым вербным,
Небесной вам сказки!
Радуги, мира, чудес и любви,
Ангел всегда вас от бед сохрани!

Пусть в воскресенье Вербное
Все то, что было скверного,
Покинет стены дома,
Пусть будет всё по-новому!

Пусть сердце не печалится,
Душа пусть улыбается.
Пусть мир, покой и радость
Надолго будут рядом!

Пусть же Вербное это воскресенье
Принесет в дом везение,
Чтобы все мечты у нас сбывались,
Ну а друзья не отрекались.

Не забудьте легонько побить родных веточками ивы, приговаривая: "Не я бью, Ива бью". Тогда ваши близкие будут счастливыми и здоровыми.

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.

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