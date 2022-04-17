Найкрасивіші вітання в картинках і СМС з Вербною неділею, аби порадувати рідних і близьких

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну а друзі не зрікались.

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

А твоїм близьким та діткам,

Щастя буде без кінця!

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну а друзі не зрікались.

Не забудьте легенько побити рідних гілочками верби, приговорюючи: "Не я б'ю, верба б'ю". Тоді ваші близькі будуть щасливими і здоровими.