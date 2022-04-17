Найкрасивіші вітання в картинках і СМС з Вербною неділею, аби порадувати рідних і близьких

Сьогодні 17 квітня за православним календарем українці святкуватимуть Вербну неділю - день в який згадується Вхід Господній в Єрусалим, коли Ісуса Христа зустрічали пальмовими гілками всього за кілька днів до розп'яття.
Головним символом свята є верба, яку святять в храмах, а як привітати рідних і близьких зі святом - читайте нижче в матеріалі Styler.
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
А твоїм близьким та діткам,
Щастя буде без кінця!
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.
Не забудьте легенько побити рідних гілочками верби, приговорюючи: "Не я б'ю, верба б'ю". Тоді ваші близькі будуть щасливими і здоровими.
Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.